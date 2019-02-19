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Профессор БГУ: вчера в Бресте было 12,5 градусов – для этого дня это редкость

20.02.2019 19:51 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Глобальное потепление – в топе мировых новостей. 2018-й вошел в историю как один из самых жарких за весь период метеонаблюдений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 2019 год тоже начался не самыми лютыми морозами. Что происходит?

Мария Герменчук, профессор БГУ:
ВМО тоже говорит о том, что 2018-й был одним из таких аномальных годов, когда очень много было экстремальных явлений.

Профессор БГУ: вчера в Бресте было 12,5 градусов – для этого дня это редкость

Игорь Позняк, СТВ:
Один из четырех, по-моему. И у этого уже наверняка есть все основания войти в число рекордных, или рано пока говорить?

Мария Герменчук:
Подождем. Хотя вчера в Бресте был рекорд, 12,5ºС – для этого дня это редкость. Предыдущий был 9ºС.

Какие преимущества Беларусь может извлечь из глобального потепления? Рассказывает профессор БГУ
 
Теги: Новости, Брест
 
 
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Новости Беларуси. Глобальное потепление – в топе мировых новостей. 2018-й вошел в историю как один из самых жарких за весь период метеонаблюдений, сообщили в...
 
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