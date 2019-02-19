Профессор БГУ: вчера в Бресте было 12,5 градусов – для этого дня это редкость

Новости Беларуси. Глобальное потепление – в топе мировых новостей. 2018-й вошел в историю как один из самых жарких за весь период метеонаблюдений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 2019 год тоже начался не самыми лютыми морозами. Что происходит?

Мария Герменчук, профессор БГУ:

ВМО тоже говорит о том, что 2018-й был одним из таких аномальных годов, когда очень много было экстремальных явлений.





Игорь Позняк, СТВ:

Один из четырех, по-моему. И у этого уже наверняка есть все основания войти в число рекордных, или рано пока говорить?

Мария Герменчук:

Подождем. Хотя вчера в Бресте был рекорд, 12,5ºС – для этого дня это редкость. Предыдущий был 9ºС.