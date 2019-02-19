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Профессор БГУ: вчера в Бресте было 12,5 градусов – для этого дня это редкость
Новости Беларуси. Глобальное потепление – в топе мировых новостей. 2018-й вошел в историю как один из самых жарких за весь период метеонаблюдений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 2019 год тоже начался не самыми лютыми морозами. Что происходит?
Мария Герменчук, профессор БГУ:
Игорь Позняк, СТВ:
Мария Герменчук:
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Новости Беларуси. Глобальное потепление – в топе мировых новостей. 2018-й вошел в историю как один из самых жарких за весь период метеонаблюдений, сообщили в...
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