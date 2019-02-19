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Путин: Россия должна быть готова к возможному отключению от глобальной сети, поэтому Рунету нужна независимость

20.02.2019 20:26 — Разное | Интерфакс  
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Угроза отключения России от мировой сети Интернет теоретически есть, надо быть к этому готовыми, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Я же не могу за наших партнеров говорить, что у них на уме, я думаю, что это им самим нанесет колоссальный ущерб, урон", - сказал В.Путин в среду на встрече с представителями российских информагентств и печатных СМИ.

Ущерб будет как экономический, так и политический, а также пострадают интересы спецслужб, считает глава государства.

"Они же там сидят, это же их изобретение, и все слушают, видят и читают, что вы говорите, и накапливают эту информацию, а так не будут", - сказал В.Путин.

"Я думаю, что они сто раз подумают, прежде чем это сделать, но теоретически все возможно, поэтому мы должны создавать такие сегменты, которые ни от кого не зависят", - отметил он.

Вместе с тем президент подчеркнул, что "все может быть". "Поэтому надо развивать, вкладывать туда деньги, не жалеть, и иметь в виду, что это одно из ключевых направлений развития в мире вообще, и для нашей страны в частности", - сказал он.

"Надо иметь это в виду, но мы же не собираемся сами себя отключать. Но если они до этого додумаются, ущерб для них будет очень большой, если не сказать колоссальный", - отметил В.Путин.

Вместе с тем, по словам президента, "чем больше суверенитета, в том числе в цифровой сфере, тем лучше".

 
 
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Угроза отключения России от мировой сети Интернет теоретически есть, надо быть к этому готовыми, заявил президент РФ Владимир Путин. "Я же не могу за наших...
 
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Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
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