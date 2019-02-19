Президент Грузии призывает Запад оказать давление на Россию

У Грузии сейчас нет инструментов для выхода из неурегулированного конфликта, и она полностью зависит от стран-партнеров, заявила президент Грузии Саломэ Зурабишвили журналистам в Берлине после встречи с канцлером Германии Ангелой Меркель.

"На встрече мы обсудили ситуацию с оккупированными Россией территориями. Я заявила канцлеру, что у нас нет инструментов для выхода из этой ситуации, и мы полностью зависимы от поддерживающих нас друзей, и ждем от них, чтобы они оказали влияние и давление на Россию", - заявила С.Зурабишвили.

Она отметила, что существует Женевский процесс урегулирования конфликта, но "он превратился в технический процесс".

"Настало время, чтобы мы потребовали большего. Наши друзья должны использовать имеющиеся у них рычаги"", - сказала С.Зурабишвили.

Она сообщила, что на встрече с канцлером были обсуждены и вопросы двусторонних германо-грузинских отношений.

Ранее в среду С.Зурабишвили встретилась с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером.