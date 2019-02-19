Болгарин Анев победил в первой гонке чемпионата Европы в Раубичах

Красимир Анев из Болгарии одержал победу в индивидуальной гонке чемпионата Европы по биатлону, стартовавшему в Раубичах в среду, 20 февраля.

Дистанцию он преодолел за 53.18,1 мин, допустив всего один промах. Серебро чемпионата досталось Тарье Бо из Норвегии, бронза – Энре Стремсхейму, также представляющему Норвегию.

Лучшими из белорусов стали Роман Елетнов и Сергей Бочарников, занявшие 15 и16 места соответственно.

Вечером в среду в Раубичах также пройдет женская индивидуальная гонка чемпионата Европы по биатлону.