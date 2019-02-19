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Болгарин Анев победил в первой гонке чемпионата Европы в Раубичах
Красимир Анев из Болгарии одержал победу в индивидуальной гонке чемпионата Европы по биатлону, стартовавшему в Раубичах в среду, 20 февраля.
Дистанцию он преодолел за 53.18,1 мин, допустив всего один промах. Серебро чемпионата досталось Тарье Бо из Норвегии, бронза – Энре Стремсхейму, также представляющему Норвегию,
Лучшими из белорусов стали Роман Елетнов и Сергей Бочарников, занявшие 15 и16 места соответственно.
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Красимир Анев из Болгарии одержал победу в индивидуальной гонке чемпионата Европы по биатлону, стартовавшему в Раубичах в среду, 20 февраля.
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