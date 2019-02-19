Предыдущий "Большой разговор с президентом" проходил 3 февраля 2017-го в Национальном выставочном центре "Белэкспо". На него были приглашены несколько десятков журналистов белорусских (государственных и негосударственных) СМИ, экспертов, бизнесменов, чиновников, общественных деятелей. Встреча длилась более 7 часов.





сообщает Еврорадио. В то время в Два года назад много времени ушло на ответы на вопросы о белорусско-российских отношениях,Еврорадио. В то время в Минске считали цену на газ несправедливой, накопился долг, и Россия пошла на снижение поставок нефти. Лукашенко назвал белорусско-российские переговоры "издевательством". Можно ожидать, что и в этом году белорусский руководитель много будет говорить об отношениях с Россией. Тем более после длительных переговоров с Владимиром Путиным в Сочи.



