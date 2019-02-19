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В Щучинском районе прошло выездное заседание коллегии комитета по труду, занятости и социальной защите Гродненского облисполкома

20.02.2019 — Разное | Заря над Неманам  
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Выездное заседание началось во Дворце творчества детей и молодёжи.  В первой половине дня участники мероприятия ознакомились с работой ряда организаций Щучинского района, посетили Василишковский дом-интернат для детей с особенностями психофизического развития, ОАО «Василишки», Василишковский отдел культуры и досуга, Дом милосердия католической общины «Сестер милосердия» и другие объекты.
 
 
В Щучинском районе прошло выездное заседание коллегии комитета по труду, занятости и социальной защите Гродненского облисполкома
В Щучинском районе прошло выездное заседание коллегии комитета по труду, занятости и социальной защите Гродненского облисполкома
В Щучинском районе прошло выездное заседание коллегии комитета по труду, занятости и социальной защите Гродненского облисполкома
 
На пленарном заседании подведены итоги работы службы в 2018 году и определены задачи  на 2019-й. В центре внимания коллегии – вопросы занятости населения, пенсионного обеспечения, создания надлежащих условий труда и отдыха работников предприятий и организаций, социальной поддержки уязвимых категорий населения и другие. Участие в работе коллегии   приняли заместитель председателя Гродненского облисполкома Виктор Лискович и председатель Щучинского райисполкома Сергей Ложечник.

В Щучинском районе прошло выездное заседание коллегии комитета по труду, занятости и социальной защите Гродненского облисполкома
В Щучинском районе прошло выездное заседание коллегии комитета по труду, занятости и социальной защите Гродненского облисполкома
 
 
 
 
 
 
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В Щучинском районе прошло выездное заседание коллегии комитета по труду, занятости и социальной защите Гродненского облисполкома
 
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