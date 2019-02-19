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В Щучинском районе прошло выездное заседание коллегии комитета по труду, занятости и социальной защите Гродненского облисполкома
20.02.2019 — Разное | Заря над Неманам
На пленарном заседании
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В Щучинском районе прошло выездное заседание коллегии комитета по труду, занятости и социальной защите Гродненского облисполкома
В Щучинском районе прошло выездное заседание коллегии комитета по труду, занятости и социальной защите Гродненского облисполкома
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