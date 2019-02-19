В Щучинском районе прошло выездное заседание коллегии комитета по труду, занятости и социальной защите Гродненского облисполкома

На пленарном заседаниислужбы в 2018 году и определены задачи на 2019-й. В центре внимания коллегии – вопросы занятости населения, пенсионного обеспечения, создания надлежащих условий труда и отдыха работников предприятий и организаций, социальной поддержки уязвимых категорий населения и другие. Участие в работе коллегии приняли заместитель председателя ГродненскогоВиктор Лискович и председатель Щучинского райисполкома Сергей Ложечник.