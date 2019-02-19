Кривко завоевала «бронзу» на чемпионате Европы по биатлону в «Раубичах»

В «Раубичах» стартовал чемпионат Европы-2019 по биатлону. Уже в первый день соревнований в копилке белорусской команды появилась первая награда. Ирина Кривко стала третьей в индивидуальной гонке на 15 км.

Соревнования проходили при непростых погодных условиях – плюсовая температура и сильный ветер на стрельбище мешали биатлонисткам. Тем не менее, наша спортсменка сумела достаточно неплохо отработать на огневых рубежах (0+0+1+1) и завоевала «бронзу» домашнего турнира.

Чемпионкой Европы прогнозируемо стала олимпийская чемпионка Пхенчхана в этой дисциплине шведка Ханна Оберг (0+1+1+1). «Серебро» завоевала украинка Юлия Журавок (0+1+0+0).

В гонке принимали участие еще четыре представительницы Беларуси. Динара Алимбекова (1+2+1+1) заняла 17-е место, Елена Кручинкина (0+2+2+2) – 34-е, Дарья Юркевич (0+2+1+4) – 57-е, Ирина Кручинкина (4+2+2+2) – 69-е.

У мужчин чемпионом Европы в индивидуальной гонке на 20 км стал болгарин Красимир Анев, который лучше других отработал на огневых рубежах (0+1+0+0). «Серебро» досталось норвежцу Тарьею Бё (0+0+1+2), «бронза» – его соотечественнику Эндре Стремсхейму (0+1+0+1).

Лучшим среди белорусов стал Роман Елетнов (1+1+1+2), который занял 15-е место. Сергей Бочарников (0+0+4+1) показал 16-й результат, Владимир Чепелин (2+5+0+0) – 48-й, Никита Лобастов (0+2+1+2) – 49-й, Антон Смольский (4+2+1+1) – 63-й.

Чемпионат Европы по биатлону в «Раубичах» продолжится 21 февраля. В 16.00 состоится одиночная смешанная эстафета, в 19.00 – смешанная эстафета.