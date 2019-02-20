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На заводе Volkswagen в Калуге выпущена 150-тысячная Skoda Rapid

20.02.2019 21:26 — Разное | Tut.by  
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C конвейера калужского предприятия Volkswagen Group сошел 150-тысячный экземпляр лифтбека Skoda Rapid. Юбилейным автомобилем стал Rapid в исполнении Monte Carlo со 125-сильным турбодвигателем объемом 1,4 л и в красном цвете Tornado с черной крышей.


Компактный лифтбек производится на заводе по методу полного цикла (со сваркой и окраской кузовов) с 2014 года, а с 2017 года было налажено производство обновленной версии модели. В настоящее время предприятия также выпускаются модели Volkswagen Tiguan и Polo.

С 2015 года на соседнем моторном заводе в Калуге производятся бензиновые двигатели 1.6 MPI (90 и 110 лошадиных сил), которые в том числе устанавливаются и на Rapid российской сборки. Напомним, что на другой производственной площадке Volkswagen в России, организованной на мощностях «Группы ГАЗ» в Нижнем Новгороде, налажен выпуск еще двух моделей чешской марки, которые продаются и на нашем рынке — это Octavia и кроссовер Kodiaq (с прошлого года).

 
 
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C конвейера калужского предприятия Volkswagen Group сошел 150-тысячный экземпляр лифтбека Skoda Rapid. Юбилейным автомобилем стал Rapid в исполнении Monte Carlo со 125-сильным...
 
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