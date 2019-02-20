Ирина Кривко: «Хочется удержать высокую планку, а потом со спокойной душой улететь на море»

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Лидер сборной Беларуси и бронзовый призер чемпионата Европы в индивидуальной гонке Ирина Кривко удивилась тому, какой результат удалось показать после перенесенной простуды.

— Я столько дней провалялась с температурой, поэтому ожидала результатов намного хуже. Тренеры даже шутили: «Попадешь в тридцатку — и то хорошо». Думали поберечь меня и не заявлять на такую длинную дистанцию, но я сама решила: нужно потерпеть. Очень хотелось выступить дома. Тем более я специально пропускала два североамериканских этапа, чтобы стартовать на чемпионате Европы.



Фото: Денис Костюченко, Белорусская федерация биатлона

Кривко призналась, что весь текущий сезон и позиция в тотале — приятный сюрприз для нее.

— Наверное, мы угадали с предсезонной подготовкой. Приятно, что получается показывать такие результаты. При этом я не чувствую себя лидером сборной. Сегодня лучше получается у меня, возможно, в следующем сезоне кто-то другой подтянется и будет показывать вау-достижения. Это спорт, и здесь все быстро меняется. Прикольно, что в команде я уже считаюсь чуть ли не возрастной спортсменкой, — смеется Ирина.

Ирина также поделилась планом на окончание сезона:

— Хочется удержать эту высокую планку, а потом собрать чемоданы и со спокойной душой улететь на море.

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Лепшая з беларусак па выніках індывідуальнай гонкі: Iрына Крыўко — 1.20, Дар’я Юркевіч -9.00, Елена Кручынкіна — 12.0, Дынара Алiмбекава — 15.0, Iрына Кручынкіна — 20.0. Зацікавілі нашы каэфіцыенты? www.marathonbet.by

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