|
Ирина Кривко: «Хочется удержать высокую планку, а потом со спокойной душой улететь на море»
Лидер сборной Беларуси и бронзовый призер чемпионата Европы в индивидуальной гонке Ирина Кривко удивилась тому, какой результат удалось показать после перенесенной простуды.
— Я столько дней провалялась с температурой, поэтому ожидала результатов намного хуже. Тренеры даже шутили: «Попадешь в тридцатку — и то хорошо». Думали поберечь меня и не заявлять на такую длинную дистанцию, но я сама решила: нужно потерпеть. Очень хотелось выступить дома. Тем более я специально пропускала два североамериканских этапа, чтобы стартовать на чемпионате Европы.
Кривко призналась, что весь текущий сезон и позиция в тотале — приятный сюрприз для нее.
— Наверное, мы угадали с предсезонной подготовкой. Приятно, что получается показывать такие результаты. При этом я не чувствую себя лидером сборной. Сегодня лучше получается у меня, возможно, в следующем сезоне кто-то другой подтянется и будет показывать вау-достижения. Это спорт, и здесь все быстро меняется. Прикольно, что в команде я уже считаюсь чуть ли не возрастной спортсменкой, — смеется Ирина.
Ирина также поделилась планом на окончание сезона:
— Хочется удержать эту высокую планку, а потом собрать чемоданы и со спокойной душой улететь на море.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Лидер сборной Беларуси и бронзовый призер чемпионата Европы в индивидуальной гонке Ирина Кривко удивилась тому, какой результат удалось показать после...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)