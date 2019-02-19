С 21 февраля в Беларуси дорожает топливо

Новые цены на заправках:

АИ-92-К5-Евро - 1,44 руб.,

АИ-95-К5-Евро – 1,55 руб.,

АИ-98-К5-Евро – 1,76 руб.,

ДТ – 1,55 руб.

За первые две недели февраля средняя цена нефти выросла до 62,6 доллара. Цена барреля на 20 февраля – около 66 долларов.

Стоимость нефти вышла за пределы ценового коридора, в рамках которого сохранялась возможность поддержания текущего уровня розничных цен на автомобильное топливо, подчеркнули в концерне.