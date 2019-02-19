С 21 февраля в Беларуси дорожает топливо

Новые цены на заправках:
- АИ-92-К5-Евро - 1,44 руб.,
- АИ-95-К5-Евро – 1,55 руб.,
- АИ-98-К5-Евро – 1,76 руб.,
- ДТ – 1,55 руб.
За первые две недели февраля средняя цена нефти выросла до 62,6 доллара. Цена барреля на 20 февраля – около 66 долларов.
Стоимость нефти вышла за пределы ценового коридора, в рамках которого сохранялась возможность поддержания текущего уровня розничных цен на автомобильное топливо, подчеркнули в концерне.
Напомним, Белнефтехим придерживается стратегии постепенных ценовых изменений.