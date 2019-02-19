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С 21 февраля в Беларуси дорожает топливо

20.02.2019 21:25 — Разное | Аргументы и факты  
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С 21 февраля в Беларуси дорожает топливо
Фото из открытых источников

Новые цены на заправках:

  • АИ-92-К5-Евро - 1,44 руб., 
  • АИ-95-К5-Евро – 1,55 руб., 
  • АИ-98-К5-Евро – 1,76 руб., 
  • ДТ – 1,55 руб.

За первые две недели февраля средняя цена нефти выросла до 62,6 доллара. Цена барреля на 20 февраля – около 66 долларов. 

Стоимость нефти вышла за пределы ценового коридора, в рамках которого сохранялась возможность поддержания текущего уровня розничных цен на автомобильное топливо, подчеркнули в концерне.

Напомним, Белнефтехим придерживается стратегии постепенных ценовых изменений. 

С 21 февраля в Беларуси дорожает топливо
На заправках "Белоруснефти" подешевело дизельное топливо и бензин
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Цены на нефтепродукты вырастут на 1 копейку, сообщили в Белнефтехиме.
 
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