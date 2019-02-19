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Из-за необычно тёплого февраля в Беларуси уровень рек растёт до 17 сантиметров за сутки

20.02.2019 21:29 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. У необычно теплого и солнечного февраля-2019 есть негативный момент: рост уровня воды в реках Беларуси – до 17 сантиметров за сутки. Интенсивнее всего лед тает на юге, в Гомеле и Бресте, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Из-за необычно тёплого февраля в Беларуси уровень рек растёт до 17 сантиметров за сутки

Своеобразное «бабье лето» в середине февраля толкуют по-разному.

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Из-за необычно тёплого февраля в Беларуси уровень рек растёт до 17 сантиметров за сутки

Наталья Алейникова, начальник управления регулирования воздействий на атмосферный воздух Минприроды:
Парниковые газы образуют над поверхностью Земли некий слой, который, в свою очередь, создает парниковый эффект. Температура повышается. Пускай на 1-1,5 градуса, но в глобальных масштабах это очень серьезно.

Из-за необычно тёплого февраля в Беларуси уровень рек растёт до 17 сантиметров за сутки

Тут сильно волноваться не стоит. Три года назад Беларусь присоединилась к Парижскому соглашению. По плану к 2030 мы сократим выброс парниковых газов на 28 %.

Из-за необычно тёплого февраля в Беларуси уровень рек растёт до 17 сантиметров за сутки

Кстати, ранняя весна затронула не только белорусов. Пока в США знаменитый сурок Фил уверил всех об уходе зимы, на лицо факты.

Из-за необычно тёплого февраля в Беларуси уровень рек растёт до 17 сантиметров за сутки

 

Из-за необычно тёплого февраля в Беларуси уровень рек растёт до 17 сантиметров за сутки
Эти снимки прямиком из Германии. Здесь уже вовсю цветут растения. И, кстати, в ближайшие выходные в Германии передают +17°C, а в следующие и подавно +20°C. Такая же весенняя картина и в Польше: +14°C и запах цветов, но пока точно не устоявшийся.

Из-за необычно тёплого февраля в Беларуси уровень рек растёт до 17 сантиметров за сутки

Марина Грицкевич, инженер-синоптик Белгидромета Минприроды:
Зима в Беларуси и в общем на всем Европейском континенте еще не сказала свое последнее слово, поэтому морозы все-таки предстоят нам еще.

Из-за необычно тёплого февраля в Беларуси уровень рек растёт до 17 сантиметров за сутки

Зиме, морозам и снегу быть или не быть – вот в чем вопрос. И все-таки быть. Но, как говорится, у природы нет плохой погоды.
 
Теги: Брест, Гомель
 
 
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Новости Беларуси. У необычно теплого и солнечного февраля-2019 есть негативный момент: рост уровня воды в реках Беларуси – до 17 сантиметров за сутки. Интенсивнее...
 
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