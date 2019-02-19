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Из-за необычно тёплого февраля в Беларуси уровень рек растёт до 17 сантиметров за сутки
Новости Беларуси. У необычно теплого и солнечного февраля-2019 есть негативный момент: рост уровня воды в реках Беларуси – до 17 сантиметров за сутки. Интенсивнее всего лед тает на юге, в Гомеле и Бресте, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Своеобразное «бабье лето» в середине февраля толкуют по-разному.
Наталья Алейникова, начальник управления регулирования воздействий на атмосферный воздух Минприроды:
Тут сильно волноваться не стоит. Три года назад Беларусь присоединилась к Парижскому соглашению. По плану к 2030 мы сократим выброс парниковых газов на 28 %.
Кстати, ранняя весна затронула не только белорусов. Пока в США знаменитый сурок Фил уверил всех об уходе зимы, на лицо факты.
Марина Грицкевич, инженер-синоптик Белгидромета Минприроды:
Зиме, морозам и снегу быть или не быть – вот в чем вопрос. И все-таки быть. Но, как говорится, у природы нет плохой погоды.
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Новости Беларуси. У необычно теплого и солнечного февраля-2019 есть негативный момент: рост уровня воды в реках Беларуси – до 17 сантиметров за сутки. Интенсивнее...
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