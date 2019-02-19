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Разведка КНДР могла похитить в Италии дочь северокорейского дипломата

20.02.2019 21:30 — Разное | Интерфакс  
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Власти Италии проверяют информацию о принудительном возвращении в КНДР дочери экс-посла КНДР Чо Сон Гиля, сообщает в среду агентство Associated Press.

По данным агентства, 17-летняя дочь экс-посла могла быть похищена северокорейской разведкой в ноябре 2018 года. Об этом заявил другой бывший дипломат КНДР - Тхэ Ён Хо - который в 2016 году получил убежище в Сеуле и знаком с ситуацией.

Возможное похищение сотрудниками северокорейских спецслужб дочери дипломата заинтересовало, в частности, МИД Италии. По словам министра иностранных дел страны Энцо Моаверо-Миланези, в ведомстве начали проводить необходимые проверки.

В свою очередь, замглавы МИД Италии Манлио ди Стефано сказал, что похищение дочери экс-посла станет очень серьезным и резонансным случаем, если информация об этом подтвердится.

В МИД Италии отметили, что похищение дочери Чо Сон Гиля могло произойти в ноябре прошлого года, а в начале декабря представительство КНДР в Риме направило уведомление о том, что дочь северокорейского дипломата якобы заявила о желании вернуться в КНДР к родственникам. Таким образом, дочь Чо Сон Гиля могли принудительно вернуть в Северную Корею без сопровождения родителей, которые попросили убежища в Италии.

В начале января этого года экс-посол КНДР в Риме Чо Сон Гиль обратился к властям Италии с просьбой о получении убежища и персональной защиты. Телеканал Уай-Ти-Эн сообщил, что 48-летний Чо Сон Гиль вместе с супругой исчез в начале ноября 2018 года за несколько дней до истечения срока его полномочий. В свою очередь, южнокорейские спецслужбы сообщили, что в начале декабря Чо Сон Гиль попросил у итальянских властей политического убежища.

 
 
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Власти Италии проверяют информацию о принудительном возвращении в КНДР дочери экс-посла КНДР Чо Сон Гиля, сообщает в среду агентство Associated Press. По данным агентства,...
 
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