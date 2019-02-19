Ирина Кривко завоевала бронзу ЧЕ по биатлону в Раубичах

Белоруска Ирина Кривко финишировала третьей в индивидуальной гонке чемпионата Европы в Раубичах в среду вечером.

И.Кривко прошла 15-километровую дистанцию за 41,5 минуты, допустив 2 промаха.

Победу в гонке праздновала шведская биатлонистка Ханна Эберг, серебро завоевала украинка Юлия Журавок.

Лучшая из россиянок, Виктория Сливко, финишировала с 6-м временем. На ее счету 3 промаха на огневых рубежах.

Как сообщалось, в мужской индивидуальной гонке, которая также состоялась в среду, победу праздновал Красимир Анев из Болгарии. Вторым и третьим стали Тарье Бо и Энре Стремсхейм из Норвегии.

Чемпионат Европы по биатлону проходит в Раубичах с 20 по 24 февраля. В четверг, 21 февраля, на чемпионате Европы состоятся супермискт и смешанная эстафета.