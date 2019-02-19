Абэ и Трамп обсудили по телефону готовящийся саммит США-КНДР

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ и американский президент Дональд Трамп в среду провели телефонные переговоры, посвященные запланированному на конец февраля в Ханое саммиту США-КНДР, передает телеканал Эн-эйч-кей.

"Мы согласились с тем, что Япония и США будут взаимодействовать еще теснее на различных уровнях по проблеме ядерного оружия и ракет (северокорейских - ИФ), а также для решения проблемы японцев, похищенных (ранее спецслужбами КНДР - ИФ)", - приводит телеканал слова С.Абэ, сказанные журналистам после разговора.

По словам премьера, также они договорились с Д.Трампом вновь связаться по телефону после саммита и обсудить его итоги. С.Абэ подчеркнул, что он вместе с президентом США рассчитывают в итоге добиться мира и стабильности в Восточной Азии.

Кроме этого, отмечает Эн-эйч-кей, во время разговора стороны согласовали даты весеннего визита Д.Трампа в Японию, он состоится 26-28 мая.

Ранее президент США Д.Трамп сообщил, что второй американо-северокорейский саммит состоится в Ханое 27-28 февраля.

В июне 2018 года в Сингапуре состоялся первый американо-северокорейский саммит. На нем была достигнута договоренность об отказе Северной Кореи от ракетно-ядерной программы в обмен на заключение мирного договора между двумя странами и отмену санкций против КНДР.