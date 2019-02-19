ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Абэ и Трамп обсудили по телефону готовящийся саммит США-КНДР

20.02.2019 20:59 — Разное | Интерфакс  
Размер текста:
A
A
A

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ и американский президент Дональд Трамп в среду провели телефонные переговоры, посвященные запланированному на конец февраля в Ханое саммиту США-КНДР, передает телеканал Эн-эйч-кей.

"Мы согласились с тем, что Япония и США будут взаимодействовать еще теснее на различных уровнях по проблеме ядерного оружия и ракет (северокорейских - ИФ), а также для решения проблемы японцев, похищенных (ранее спецслужбами КНДР - ИФ)", - приводит телеканал слова С.Абэ, сказанные журналистам после разговора.

По словам премьера, также они договорились с Д.Трампом вновь связаться по телефону после саммита и обсудить его итоги. С.Абэ подчеркнул, что он вместе с президентом США рассчитывают в итоге добиться мира и стабильности в Восточной Азии.

Кроме этого, отмечает Эн-эйч-кей, во время разговора стороны согласовали даты весеннего визита Д.Трампа в Японию, он состоится 26-28 мая.

Ранее президент США Д.Трамп сообщил, что второй американо-северокорейский саммит состоится в Ханое 27-28 февраля.

В июне 2018 года в Сингапуре состоялся первый американо-северокорейский саммит. На нем была достигнута договоренность об отказе Северной Кореи от ракетно-ядерной программы в обмен на заключение мирного договора между двумя странами и отмену санкций против КНДР.

 
 
Ссылка на источник 61
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ и американский президент Дональд Трамп в среду провели телефонные переговоры, посвященные запланированному на конец февраля в...
 
Новости дня
Новости разные
 
Новости экономики за 20.02.2019
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

20.02.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика