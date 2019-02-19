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«Много репетируем»: детский музыкальный ансамбль из Ракова готовится к масштабному конкурсу в Литве

20.02.2019 22:09 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Детский музыкальный ансамбль из Ракова готовится к масштабному конкурсу в Литве, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

«Много репетируем»: детский музыкальный ансамбль из Ракова готовится к масштабному конкурсу в Литве

Ранее коллектив играл только на цимбалах. Теперь присоединились бас-гитара, аккордеон, ударные и фортепиано. Заниматься в Раковскую школу искусств приезжают и из столицы, ведь о престиже ансамбля знают и за пределами агрогородка.

«Много репетируем»: детский музыкальный ансамбль из Ракова готовится к масштабному конкурсу в Литве

Юные таланты неоднократно побеждали на музыкальных конкурсах в Польше, Италии и Германии.

«Много репетируем»: детский музыкальный ансамбль из Ракова готовится к масштабному конкурсу в Литве

Екатерина Дворецкая, руководитель ансамбля народных инструментов «Менестрели» Раковской детской школы искусств:
Мы приняли участие в телевизионном проекте «Кубок дружбы». Там были прямые трансляции на YouTube. Это было интересно, родители могли понаблюдать.

«Много репетируем»: детский музыкальный ансамбль из Ракова готовится к масштабному конкурсу в Литве

Анна Драневич, участник ансамбля народных инструментов «Менестрели» Раковской детской школы искусств:
Мы готовимся к конкурсу, много репетируем. Приедем, надо сцену опробовать, чтобы все получилось.

«Много репетируем»: детский музыкальный ансамбль из Ракова готовится к масштабному конкурсу в Литве

Репетиции трехчасовые, перед важными выступлениями музыканты встречаются почти каждый день. В репертуаре коллектива множество каверов на популярные зарубежные песни, но чаще звучат белорусские мотивы.

«Много репетируем»: детский музыкальный ансамбль из Ракова готовится к масштабному конкурсу в Литве

Ансамбль состоит из 13 человек разных возрастов. Объединяет их трудолюбие и желание музыкой прикоснуться к самым тонким струнам души.
 
 
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Новости Беларуси. Детский музыкальный ансамбль из Ракова готовится к масштабному конкурсу в Литве, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Ранее коллектив играл...
 
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