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«Много репетируем»: детский музыкальный ансамбль из Ракова готовится к масштабному конкурсу в Литве
Новости Беларуси. Детский музыкальный ансамбль из Ракова готовится к масштабному конкурсу в Литве, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Ранее коллектив играл только на цимбалах. Теперь присоединились бас-гитара, аккордеон, ударные и фортепиано. Заниматься в Раковскую школу искусств приезжают и из столицы, ведь о престиже ансамбля знают и за пределами агрогородка.
Юные таланты неоднократно побеждали на музыкальных конкурсах в Польше, Италии и Германии.
Екатерина Дворецкая, руководитель ансамбля народных инструментов «Менестрели» Раковской детской школы искусств:
Анна Драневич, участник ансамбля народных инструментов «Менестрели» Раковской детской школы искусств:
Репетиции трехчасовые, перед важными выступлениями музыканты встречаются почти каждый день. В репертуаре коллектива множество каверов на популярные зарубежные песни, но чаще звучат белорусские мотивы.
Ансамбль состоит из 13 человек разных возрастов. Объединяет их трудолюбие и желание музыкой прикоснуться к самым тонким струнам души.
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Новости Беларуси. Детский музыкальный ансамбль из Ракова готовится к масштабному конкурсу в Литве, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Ранее коллектив играл...
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