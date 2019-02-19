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Синоптики рассказали, когда стоит ждать настоящего окончания зимы

20.02.2019 21:55 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Ранняя весна или зима затаилась в ожидании реванша? В Беларуси установилась среднесуточная температура заметно выше климатической нормы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Такое случается раз в 10-15 лет. Так, 19 февраля в Бресте столбик термометра поднялся до 13 градусов тепла.

Синоптики рассказали, когда стоит ждать настоящего окончания зимы

Кристина Федорович, СТВ:
Февраль нынче совсем не лютый: начался он с оттепели и моросящего дождя, а сейчас вовсю светит яркое солнце. А если верить народным приметам, каким было 1 февраля (а оно было достаточно теплым), таким будет и весь месяц. Видимый факт: на реках уже тает лед. А это значит, что весна наступает на пятки зиме.

Синоптики рассказали, когда стоит ждать настоящего окончания зимы

На этой неделе белорусы часто говорят о погоде, что больше свойственно британцам. Правда, в нашем случае разговор идет в позитивном ключе. Как ни крути, а солнце не радовать не может.

Синоптики рассказали, когда стоит ждать настоящего окончания зимы

Очень радует погода, как раз для прогулок.

Синоптики рассказали, когда стоит ждать настоящего окончания зимы

Может быть, белорусы начнут улыбаться, если у нас такая погода будет?

Синоптики рассказали, когда стоит ждать настоящего окончания зимы

На риторический вопрос «Быть или не быть еще зиме?» бурый медведь Тристан знает точный ответ. Он вышел из спячки еще в начале февраля. Одно из радостных толкований – скорый приход весны. Но метеорологи советуют в предсказывании погоды на приметы не полагаться.

Синоптики рассказали, когда стоит ждать настоящего окончания зимы

Марина Грицкевич, инженер-синоптик Белгидромета Минприроды:
– То есть в целом белорусам зиму еще стоит ждать?
– Да, о раннем приходе весны говорить еще рано. Март – это в основном неустойчивый месяц. Там ожидается и понижение температуры до минус 13-14ºС, осадки будут выпадать в основном в виде снега.

Синоптики рассказали, когда стоит ждать настоящего окончания зимы

19 февраля Брест стал температурным рекордсменом: столбик термометра поднялся до +15ºС. А если брать картинку в целом по Беларуси, то среднесуточная температура выше климатической нормы на 5-6 градусов. Такое приятное потепление в феврале бывает раз в 10-15 лет.

Из-за необычно тёплого февраля в Беларуси уровень рек растёт до 17 сантиметров за сутки
 
Теги: Брест
 
 
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Новости Беларуси. Ранняя весна или зима затаилась в ожидании реванша? В Беларуси установилась среднесуточная температура заметно выше климатической нормы,...
 
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