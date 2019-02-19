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Синоптики рассказали, когда стоит ждать настоящего окончания зимы
Новости Беларуси. Ранняя весна или зима затаилась в ожидании реванша? В Беларуси установилась среднесуточная температура заметно выше климатической нормы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Такое случается раз в 10-15 лет. Так, 19 февраля в Бресте столбик термометра поднялся до
Кристина Федорович, СТВ:
На этой неделе белорусы часто говорят о погоде, что больше свойственно британцам. Правда, в нашем случае разговор идет в позитивном ключе. Как ни крути, а солнце не радовать не может.
Очень радует погода, как раз для прогулок.
Может быть, белорусы начнут улыбаться, если у нас такая погода будет?
На риторический вопрос «Быть или не быть еще зиме?» бурый медведь Тристан знает точный ответ. Он вышел из спячки еще в начале февраля. Одно из радостных толкований – скорый приход весны. Но метеорологи советуют в предсказывании погоды на приметы не полагаться.
Марина Грицкевич, инженер-синоптик Белгидромета Минприроды:
19 февраля Брест стал температурным рекордсменом: столбик термометра поднялся до +15ºС. А если брать картинку в целом по Беларуси, то среднесуточная температура выше климатической нормы на 5-6 градусов. Такое приятное потепление в феврале бывает раз в 10-15 лет.
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Новости Беларуси. Ранняя весна или зима затаилась в ожидании реванша? В Беларуси установилась среднесуточная температура заметно выше климатической нормы,...
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