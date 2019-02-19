В минской гостинице «Экспресс» в одной из душевых загорелся вентилятор

Новости Беларуси. Утром 20 февраля на Привокзальной площади произошел пожар в гостинице «Экспресс», сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.





В одной из душевых загорелся вентилятор. Сработала система оповещения, потому на место прибыли сразу несколько расчетов. Однако пожар удалось ликвидировать до приезда спасателей.



