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В минской гостинице «Экспресс» в одной из душевых загорелся вентилятор

20.02.2019 22:25 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Утром 20 февраля на Привокзальной площади произошел пожар в гостинице «Экспресс», сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В минской гостинице «Экспресс» в одной из душевых загорелся вентилятор

В одной из душевых загорелся вентилятор. Сработала система оповещения, потому на место прибыли сразу несколько расчетов. Однако пожар удалось ликвидировать до приезда спасателей.

В минской гостинице «Экспресс» в одной из душевых загорелся вентилятор
 
 
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Новости Беларуси. Утром 20 февраля на Привокзальной площади произошел пожар в гостинице «Экспресс», сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. В одной...
 
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