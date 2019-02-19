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В минской гостинице «Экспресс» в одной из душевых загорелся вентилятор
Новости Беларуси. Утром 20 февраля на Привокзальной площади произошел пожар в гостинице «Экспресс», сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
В одной из душевых загорелся вентилятор. Сработала система оповещения, потому на место прибыли сразу несколько расчетов. Однако пожар удалось ликвидировать до приезда спасателей.
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Новости Беларуси. Утром 20 февраля на Привокзальной площади произошел пожар в гостинице «Экспресс», сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. В одной...
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