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Пустующее здание в Степянке продано на аукционе за 132 тысячи рублей
Новости Беларуси. Вдохнуть жизнь в пустые стены. В Минске продолжают избавляться от неэффективно используемого имущества, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
20 февраля с молотка ушло еще одно капитальное здание – на этот раз в Степянке. Строение общей площадью более 300 квадратных метров с практически 30-летней историей предназначено для ремонта и технического обслуживания автомобилей.
Перечень объектов для будущих собственников постоянно обновляется. В ближайшее время в столице запланировано еще три аукциона.
Светлана Нагорнова, заместитель председателя Комитета государственного имущества Мингорисполкома:
По результатам сегодняшнего аукциона пустующее помещение продано за почти 132 тысячи рублей. Первоначальная цена превышена в семь раз. Вместе со зданием новому собственнику предоставляется право заключения договора аренды земельного участка на пять лет. К слову, в 2018 году новые хозяева появились у 30 пустующих зданий столицы.
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Новости Беларуси. Вдохнуть жизнь в пустые стены. В Минске продолжают избавляться от неэффективно используемого имущества, сообщили в программе «Столичные...
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