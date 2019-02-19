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Пустующее здание в Степянке продано на аукционе за 132 тысячи рублей

20.02.2019 22:19 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Вдохнуть жизнь в пустые стены. В Минске продолжают избавляться от неэффективно используемого имущества, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Пустующее здание в Степянке продано на аукционе за 132 тысячи рублей

20 февраля с молотка ушло еще одно капитальное здание – на этот раз в Степянке. Строение общей площадью более 300 квадратных метров с практически 30-летней историей предназначено для ремонта и технического обслуживания автомобилей.

Пустующее здание в Степянке продано на аукционе за 132 тысячи рублей

Перечень объектов для будущих собственников постоянно обновляется. В ближайшее время в столице запланировано еще три аукциона.

Пустующее здание в Степянке продано на аукционе за 132 тысячи рублей


Пустующее здание в Степянке продано на аукционе за 132 тысячи рублей

Светлана Нагорнова, заместитель председателя Комитета государственного имущества Мингорисполкома:
Хотим обратить внимание, что сейчас объекты Белмедпрепаратов, расположенные в Минске, будут продаваться за одну базовую величину. Кроме того, в этом году уже запланировано проведение аукционов по продаже 11 объектов коммунальной формы собственности, три из которых – это капитальные строения, и восемь – это изолированные помещения.

Пустующее здание в Степянке продано на аукционе за 132 тысячи рублей

По результатам сегодняшнего аукциона пустующее помещение продано за почти 132 тысячи рублей. Первоначальная цена превышена в семь раз. Вместе со зданием новому собственнику предоставляется право заключения договора аренды земельного участка на пять лет. К слову, в 2018 году новые хозяева появились у 30 пустующих зданий столицы.
 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Вдохнуть жизнь в пустые стены. В Минске продолжают избавляться от неэффективно используемого имущества, сообщили в программе «Столичные...
 
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