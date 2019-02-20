Шенгенская виза подорожает до 80 евро

Как стало известно, Европарламент и Совет Европы предварительно приняли новую визовую политику. Один и них – более гибкие процедуры по получению визы, пишет TUT.by .

В частности, путешественники смогут подавать свои заявки за 6 месяцев до запланированной поездки (9 месяцев для моряков) вместо текущих 3 месяцев, и в большинстве случаев – непосредственно в стране своего проживания. Несовершеннолетние в возрасте от 6 до 18 лет могут быть освобождены от платы за визу.

Кроме того, планируется, что будут выдаваться многократные визы с более длительным сроком действия: благодаря введению общих обязательных правил частые путешественники с положительной историей виз могут получить многократную визу с постепенно увеличивающимся сроком действия от 1 года до максимум 5 лет.

Однако в то же время виза подорожает с 60 до 80 евро. «Это скромное увеличение позволит государствам-членам поддерживать адекватный уровень консульского персонала во всем мире для обеспечения более строгих проверок безопасности, а также модернизации IT-оборудования и программного обеспечения, не создавая препятствий для заявителей на получение визы», – поясняют в Еврокомиссии.

Новые правила вступят в силу еще не скоро: процедура довольно длительная. Сегодня соглашение было подтверждено государствами – членами ЕС и теперь должно быть одобрено также Европейским парламентом. После этого Европейский парламент и Совет должны официально принять согласованные изменения (это произойдет в ближайшие месяцы). После этого принятый текст будет опубликован в официальном журнале Европейского союза, и только через 6 месяцев после опубликования новые правила вступят в силу.

В то же время Беларусь и ЕС почти достигли договоренности об упрощении визового режима. После подписания этого документа стоимость «шенгена» для белорусов снизится до 35 евро (при оформлении визы в посольстве). Даже если новые визовые правила ЕС успеют вступить в силу раньше, то после подписания соглашения стоимость шенгенской визы для белорусов снизится с 80 до 35 евро.