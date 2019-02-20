Соболенко уступила Бенчич и не смогла выйти в четвертьфинал турнира в Дубае

В третьем круге турнира в Дубае Арине Соболенко (9-е место в рейтинге WTA) противостояла швейцарская теннисистка Белинда Бенчич (45). Матч складывался сложно для белоруски.

В первой партии Соболенко уступила, однако во втором сете сумела восстановить равновесие в счете. Исход поединка решался в третьем сете. Белоруска была близка к победе, имея сразу шесть матчболов, однако в итоге Соболенко уступила на тай-брейке и проиграла матч в трех сетах – 4:6, 6:2, 6:7 (7:9).

Таким образом, все белорусские теннисистки уже покинули Дубай. Ранее в первом круге уступила Вера Лапко, а Александра Саснович остановилась на стадии второго круга. Отметим, несмотря на поражение в третьем круге в Дубае, Арина Соболенко сохранила место в десятке сильнейших теннисисток мира.