«Атлетико» обыграл «Ювентус», а «Манчестер Сити» в меньшинстве вырвал победу у «Шальке-04»

Мадридский «Атлетико» добился в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов уверенной победы над туринским «Ювентусом» — 2:0.















Первый тайм прошел в равной борьбе, а самыми запоминающимися моментами стали дальний удар Роналду под перекладину, с которым справился Облак, а также отмененный пенальти в ворота «Ювентуса» (после повтора судья определил, что фол был за пределами штрафной).

Вторые же 45 минут прошли с огромным преимуществом хозяев. Сначала Диего Коста не реализовал выход один на один, затем в похожей ситуации Гризманн попал в перекладину. За 20 минут до конца матча Альваро Мората забил гол, но после использования VAR судья решил отменить его, посчитав, что форвард «Атлетико» фолил перед ударом.

И все же «матрасники» дожали титулованного соперника. Интересно, что оба гола забили центральные защитники команды. Сначала уругваец Хосе Хименес добил мяча в ворота после розыгрыша углового, а затем его соотечественник также был оперативнее других, но уже после свободного удара.

«Атлетико»: Облак, Хименес, Филипе Луис, Хуанфран, Годин, Сауль, Парти (Лемар, 61), Родри Эрнандес, Коке (Корреа, 67), Гризманн, Диего Коста (Мората, 58).

«Ювентус»: Шченсны, Бонуччи, Алекс Сандро, Де Шильо, Кьеллини, Бентанкур, Пьянич (Джан, 73), Матюиди (Жоау Канселу, 84), Роналду, Дибала (Бернардески, 80), Манджукич.

В другом матче дня «Шальке-04» проиграл дома «Манчестер Сити» со счетом 2:3. Интересно, что на 85-й минуте хозяева вели 2:1 и играли в большинстве, но пропустили два мяча в концовке. За «Шальке-04» дублем отметился Бенталеб, забивший оба мяча с пенальти. За «горожан» забивали Агуэро, Сане и Стерлинг.

«Шальке-04»: Фэрманн, Брума, Сане, Настасич, Мендиль (Бургшталлер, 65), Сердар, Очипка, Маккенни (Скрибски, 78), Калиджури, Бенталеб, Ут (Харит, 87).

«Манчестер Сити»: Эдерсон, Уокер, Отаменди, Лапорт, Фернандиньо, Сильва (Компани, 70), Гюндоган, Бернарду Силва, де Брюйне (Зинченко, 87), Стерлинг, Агуэро (Сане, 78).

SPORT.TUT.BY рассказывал о ходе матча «Атлетико» — «Ювентус».