В минской многоэтажке уникальный фасад меняют на зеркальное стекло. ЖКХ объяснило почему

Три панельные девятиэтажки на Толбухина считают первыми высотками послевоенного Минска. Строились они незадолго до официальной отмены ограничения по высотности домов, которое действовало до 1965 года. До этого жилье выше пяти этажей не строили. Дома на Толбухина 12, 14 и 16 возводились по нетиповому проекту, что заметно по деталям фасада. Недавно в одном из этих домов начался капремонт, который может понравиться не всем: фасад теряет уникальность.





Три дома на Толбухина, 12, 14 и 16 — считайте, первая ласточка высотного домостроения в Минске — их начали возводить незадолго до того, как дома в пять этажей официально перестали быть нормой.



Так дома на Толбухина выглядели в 70-е годы прошлого столетия

Сейчас в доме № 12 идет капитальный ремонт. Минчане заметили : стеклоблоки на торцевой части дома, которыми была выложена стена в лифтовой шахте, заменили панорамным остеклением, как в офисных зданиях. А ведь эти стеклоблоки и были изюминкой фасада.





В ЖКХ Первомайского района объяснили, что виды работ при проведении капитального ремонта определяются на основании материалов технического обследования, определения физического и морального износа здания.

— Проектно-сметная документация на капитальный ремонт жилого дома № 12 по улице Толбухина была разработана в соответствии с заданием на проектирование, техническим регламентом «Здания и сооружения, строительные материалы и изделия. Безопасность», актами законодательства, с соблюдением технических условий, а также с учетом технического обследования строительных конструкций и инженерных систем дома, выполненного проектной организацией, имеющей лицензию на этот вид деятельности.





На основании положительного заключения экспертизы проектно-сметная документация в установленном порядке утверждена коммунальным унитарным предприятием «Жилищное коммунальное хозяйство Первомайского района Минска».





В ЖКХ Первомайского района рассказали, что перед началом капремонта в ноябре 2018 года жильцов ознакомили с видами работ (согласно проектно-сметной документации) и сроками их проведения.



Так выглядит соседний дом, построенный по такому же проекту. Фасад с разбитыми стеклоблоками. Дом поставлен в план на капремонт в текущем году

— Также жителям было представлено цветовое решение фасадов с ведомостью отделки фасадов, несогласие с данным решением жители не высказывали, — сказали в ЖКХ Первомайского района.





Коммунальники также рассказали, что еще будет меняться в фасаде дома и как по итогу он будет выглядеть.





Так, согласно проектно-сметной документации (в части фасадов), предусмотрен ремонт балконов и лоджий с установкой новых отливов, а также поручней и экранов. Отремонтируют входные группы (крыльцо и козырек), стыки стеновых панелей.





— Основные плоскости наружных стен, цоколя окрашиваются фактурной фасадной краской, предусмотрен ремонт штукатурного слоя цоколя, — сообщили в ЖКХ Первомайского района. — Строительный проект 54.17−00-ЦФ «Цветовые решения фасадов» согласован с комитетом архитектуры и градостроительства Мингорисполкома.

Вот как будет выглядеть дом после капремонта:



Изображение предоставлено ЖКХ Первомайского района



Изображение предоставлено ЖКХ Первомайского района

В перспективный план капитального ремонта жилищного фонда Первомайского района Минска на 2016−2020 годы жилые дома № 14, № 16 по улице Толбухина включены на 2019 год, сообщили в ЖКХ Первомайского района.