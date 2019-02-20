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Ирина Кривко выиграла бронзовую медаль на ЧЕ по биатлону в Раубичах

20.02.2019 21:34 — Разное | Партизан  
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Ирина Кривко принесла Беларуси первую медаль на чемпионате Европы по биатлону в Раубичах.

Лидер нашей команды допустила всего 2 (0+0+1+1) промаха и показала хороший ход на лыжне, что позволило ей завоевать бронзовую награду, пишет sport.tut.by

Другие белоруски, увы, не смогли в тяжелых погодных условиях справиться со стрельбой. Динара Алимбекова (1+2+1+1) стала 17-й, Елена Кручинкина (0+2+2+2) — 34-й, Дарья Юркевич (0+2+1+4) — 57-й, Ирина Кручинкина (4+2+2+2) — 69-й.

Победу же одержала олимпийская чемпионка в этой дисциплине Ханна Оберг. Шведка при 3 (0+1+1+1) штрафных минутах на 32 секунды опередила украинку Юлию Журавок (0+1+0+0).


 
 
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Ирина Кривко принесла Беларуси первую медаль на чемпионате Европы по биатлону в Раубичах.
 
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