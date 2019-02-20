ХК "Динамо-Минск" уступило "Витязю" в гостях в среду вечером – 3:4. Матч стал предпоследним для белорусского клуба в нынешнем регулярном чемпионате КХЛ.

"Витязь" дважды выходил вперед в счете -2:0 и 3:1, но минчанам удавалось отыгрываться. При счете 3:3 в начале третьего периода "Витязь" оказался на льду в большинстве, а Аалтонен забросил победную шайбу в ворота "зубров".

Кроме Аалтонена, в составе победителей отличились Макеев, Ржепик и Столяров. В составе минского "Динамо" цели достигли броски Лисовца и дважды – Пулккинена.

ХК "Динамо-Минск" занимает 11-е место в Западной конференции КХЛ. Свой последний в нынешнем сезоне в лиге матч команда Андрея Сидоренко проведет в пятницу, 22 февраля. Соперником "Динамо" будет Йокерит. Матч пройдет в Хельсинки.