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Минское "Динамо" проиграло "Витязю" в чемпионате КХЛ

20.02.2019 22:24 — Разное | Интерфакс  
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ХК "Динамо-Минск" уступило "Витязю" в гостях в среду вечером – 3:4. Матч стал предпоследним для белорусского клуба в нынешнем регулярном чемпионате КХЛ.

"Витязь" дважды выходил вперед в счете -2:0 и 3:1, но минчанам удавалось отыгрываться. При счете 3:3 в начале третьего периода "Витязь" оказался на льду в большинстве, а Аалтонен забросил победную шайбу в ворота "зубров".

Кроме Аалтонена, в составе победителей отличились Макеев, Ржепик и Столяров. В составе минского "Динамо" цели достигли броски Лисовца и дважды – Пулккинена.

ХК "Динамо-Минск" занимает 11-е место в Западной конференции КХЛ. Свой последний в нынешнем сезоне в лиге матч команда Андрея Сидоренко проведет в пятницу, 22 февраля. Соперником "Динамо" будет Йокерит. Матч пройдет в Хельсинки.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 24
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ХК "Динамо-Минск" уступило "Витязю" в гостях в среду вечером – 3:4. Матч стал предпоследним для белорусского клуба в нынешнем регулярном чемпионате КХЛ. "Витязь"...
 
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