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Россия создала орбитальную систему радиационного контроля

20.02.2019 21:54 — Разное | Интерфакс  
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Система контроля солнечной и космической радиации создана на российской орбитальной группировке, сообщает "Роскосмос".

"Россия создала систему радиационного контроля в околоземном пространстве на разных орбитах. Дозиметры размещены на всех космических аппаратах: низкоорбитальных "Метеор-М", среднеорбитальных "ГЛОНАСС" и геостационарных "Электро-Л", - говорится в программе госкорпорации "Космическая среда", очередной выпуск которой вышел в среду.

Дозиметры помогут реализации инициированного Европейским союзом проекта по исследованию воздействия космической радиации на живые и неживые материалы и на атмосферу Земли.

Главные источники радиации в космосе - Солнце и тяжелые заряженные частицы из центра галактики и, как пояснил руководитель полёта российского сегмента Международной космической станции Владимир Соловьев, космическое и солнечное излучение равноопасны.

"И от того, и от другого нужно защищаться, они небезразличны для человеческого организма", - сказал В.Соловьев в эфире программы.

 
 
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Система контроля солнечной и космической радиации создана на российской орбитальной группировке, сообщает "Роскосмос".
 
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