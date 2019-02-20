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Ханна Оберг, чемпионка Европы по биатлону: «Это была тяжёлая гонка»
Новости Беларуси. Соревновательную программу ЧЕ-2019 по биатлону в «Раубичах» открыли 20 февраля индивидуальные гонки у мужчин и женщин, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Нестабильная ветровая обстановка, мокрый снег, переходящий в дождь, – именно такой неприветливой февральской погодой встретила Беларусь иностранных спортсменов. Индивидуальная гонка, где стрельба является ключевым компонентом, превратилась в настоящую лотерею.
Ханна Оберг, чемпионка Европы по биатлону в индивидуальной гонке:
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Новости Беларуси. Соревновательную программу ЧЕ-2019 по биатлону в «Раубичах» открыли 20 февраля индивидуальные гонки у мужчин и женщин, сообщили в программе Новости...
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