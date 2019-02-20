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Как раскрывают таланты в молодечненской школе для детей с нарушениями зрения? Репортаж СТВ

20.02.2019 21:17 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Учащийся Молодечненской школы-интерната № 2 для детей с нарушениями зрения стал юным арбитром на матче БАТЭ – «Арсенал», сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Как раскрывают таланты в молодечненской школе для детей с нарушениями зрения? Репортаж СТВ

Такую возможность Руслан Кашковский получил благодаря тренеру по футболу школьной команды. В общем, учащиеся учреждения не только успешно усваивают материал на занятиях, но и активно посещают творческие и спортивные кружки.

Как раскрывают таланты в молодечненской школе для детей с нарушениями зрения? Репортаж СТВ

Подробности в видеоматериале.

Как раскрывают таланты в молодечненской школе для детей с нарушениями зрения? Репортаж СТВ

Как раскрывают таланты в молодечненской школе для детей с нарушениями зрения? Репортаж СТВ

Как раскрывают таланты в молодечненской школе для детей с нарушениями зрения? Репортаж СТВ

Как раскрывают таланты в молодечненской школе для детей с нарушениями зрения? Репортаж СТВ
 
 
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Новости Беларуси. Учащийся Молодечненской школы-интерната № 2 для детей с нарушениями зрения стал юным арбитром на матче БАТЭ – «Арсенал», сообщили в программе...
 
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