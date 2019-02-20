На Сицилии проснулся крупнейший действующий вулкан Европы

Новости Италии. Это уже второе пробуждение Этны за последние два месяца, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.





20 февраля из-за выброшенного в воздух пепла местный аэропорт сократил количество рейсов. В настоящее время воздушное сообщение восстановлено.





Нынешняя активность вулкана безопасна для людей. Его последнее мощное извержение произошло в 1992 году.







