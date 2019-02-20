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На Сицилии проснулся крупнейший действующий вулкан Европы
Новости Италии. Это уже второе пробуждение Этны за последние два месяца, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
20 февраля из-за выброшенного в воздух пепла местный аэропорт сократил количество рейсов. В настоящее время воздушное сообщение восстановлено.
Нынешняя активность вулкана безопасна для людей. Его последнее мощное извержение произошло в 1992 году.
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Новости Италии. Это уже второе пробуждение Этны за последние два месяца, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 20 февраля из-за выброшенного в воздух пепла...
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