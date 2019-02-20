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На брестском аккумуляторном заводе завершили установку оборудования
Новости Беларуси. Первую партию аккумуляторов получат в марте. На новом заводе по производству батарей под Брестом завершена установка оборудования, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Его в Беларусь поставляли из Италии, Дании, Франции, Испании, Южной Кореи и Китая. Сейчас на предприятии проводят наладку очистных систем. А в ближайшее время запустят и полный цикл производства аккумуляторов для легковых, грузовых автомобилей и тракторов.
Сергей Дубновицкий, главный инженер завода аккумуляторных батарей:
Марина Кравчук, ведущий инженер по охране окружающей среды завода аккумуляторных батарей:
Аналогов такого производства в нашей стране еще не было. Две трети продукции планируют поставлять на экспорт. Мощность завода на первом этапе – миллион батарей в год. Полная загрузка – в два раза больше.
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Новости Беларуси. Первую партию аккумуляторов получат в марте. На новом заводе по производству батарей под Брестом завершена установка оборудования, сообщили в...
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