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На брестском аккумуляторном заводе завершили установку оборудования

20.02.2019 21:11 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Первую партию аккумуляторов получат в марте. На новом заводе по производству батарей под Брестом завершена установка оборудования, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

На брестском аккумуляторном заводе завершили установку оборудования

Его в Беларусь поставляли из Италии, Дании, Франции, Испании, Южной Кореи и Китая. Сейчас на предприятии проводят наладку очистных систем. А в ближайшее время запустят и полный цикл производства аккумуляторов для легковых, грузовых автомобилей и тракторов.

На брестском аккумуляторном заводе завершили установку оборудования

На брестском аккумуляторном заводе завершили установку оборудования

Сергей Дубновицкий, главный инженер завода аккумуляторных батарей:
Мы подобрали оборудование максимально автоматизированное, чтобы исключить человеческий фактор. У нас все транспортируется в закрытых пространствах. Оно собирается, и производится очистка воздуха.

На брестском аккумуляторном заводе завершили установку оборудования

Марина Кравчук, ведущий инженер по охране окружающей среды завода аккумуляторных батарей:
Периодичность контроля: выброс загрязняющих веществ в атмосферный воздух от стационарных источников  будет проводиться с периодичностью два раза в год. Изучение земли и почвы на содержание тяжелых металлов  один раз в год. Параметры сброса сточных вод (аккредитованными лабораториями)  будет проводиться один раз в квартал. Это наша обязанность согласно законодательству.  

На брестском аккумуляторном заводе завершили установку оборудования

На брестском аккумуляторном заводе завершили установку оборудования

Аналогов такого производства в нашей стране еще не было. Две трети продукции планируют поставлять на экспорт. Мощность завода на первом этапе – миллион батарей в год. Полная загрузка – в два раза больше.

На брестском аккумуляторном заводе завершили установку оборудования

На брестском аккумуляторном заводе завершили установку оборудования

На брестском аккумуляторном заводе завершили установку оборудования
 
Теги: Брест
 
 
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Новости Беларуси. Первую партию аккумуляторов получат в марте. На новом заводе по производству батарей под Брестом завершена установка оборудования, сообщили в...
 
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