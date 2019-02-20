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Автобусную остановку «Льва Толстого» временно перенесли
Новости Беларуси. Остановку «Толстого» перенесли на 200 метров назад, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Перемены связаны со строительными работами по устройству ливневой канализации. Теперь остановка находится перед заездом на территорию диспетчерской станции «Дружная» и будет на новом месте до 1 июня.
В связи с этим автобус № 38 здесь временно не останавливается. Минчане такой переустановке не очень рады.
Раньше, когда приезжали, дорогу перейдем, и уже дома. А теперь столько идти еще.
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Новости Беларуси. Остановку «Толстого» перенесли на 200 метров назад, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Перемены связаны со строительными...
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