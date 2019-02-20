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Мировой рекорд в пожарно-спасательном спорте установили ученики минской школы
Новости Беларуси. Ребята из столичной школы № 143 установили мировой и национальный рекорды в пожарно-спасательном спорте, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Чемпионат страны состоял из двух этапов. Первый – преодоление 100-метровой полосы препятствий: для девочек барьеры в 70 сантиметров, для мальчиков – на сотню больше. Второй – подъем по штурмовой лестнице в окно второго этажа учебной башни.
Илья Бондаренко пожарным спортом занимается уже три года, последний чемпионат особенно удачный – парень установил мировой рекорд, преодолев стометровку менее чем за 15 секунд. А национальный рекорд школе принесла Светлана Грицкова.
Илья Бондаренко, учащийся СШ № 143 имени М. О. Ауэзова:
Светлана Грицкова, учащаяся СШ № 143 имени М. О. Ауэзова:
Татьяна Курило, заместитель директора по воспитательной работе СШ № 143 имени М. О. Ауэзова:
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Новости Беларуси. Ребята из столичной школы № 143 установили мировой и национальный рекорды в пожарно-спасательном спорте, сообщили в программе «Столичные...
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