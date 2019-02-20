|
Тренеры «Ливерпуля» и «Баварии» прокомментировали последний совместный матч
Новости мира. Два матча прошли 19 февраля в плей-офф футбольной Лиги чемпионов, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
В главной дуэли дня, а, быть может, и всей 1/8 финала сошлись «Ливерпуль» и «Бавария». Первый матч в исполнении этих команд не слишком впечатлил. Футболисты, особенно баварцы, явно осторожничали. Англичане владели территориальным преимуществом, но какой-то выгоды из него извлечь не сумели. В остатке безголевая ничья, и, значит, нас ждет что-то гораздо более интересное в ответном матче.
Юрген Клопп, главный тренер ФК «Ливерпуль»:
Нико Ковач, главный тренер ФК «Бавария»:
Любопытно, что другой поединок вторника также не порадовал забитыми мячами. «Лион» на своем поле сыграл вничью с «Барселоной» – 0:0.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости мира. Два матча прошли 19 февраля в плей-офф футбольной Лиги чемпионов, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
|
Свежие газеты
Архив (Разное)