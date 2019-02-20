ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Вместо суда — музей? В Бресте может появиться музейный кластер

21.02.2019 06:28 — Разное | Виртуальный Брест  
Размер текста:
A
A
A

Здание на улице Леваневского, 1 в Бресте, где сейчас размещаются суды Московского и Ленинского районов Бреста, может стать музеем. Такую мысль сегодня озвучил председатель Брестского горисполкома Александр Рогачук на встрече с представителями еврейских организаций Бреста:


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news63693.php

Вместо суда — музей? В Бресте может появиться музейный кластер

— В 2019 году суды переедут в новое здание на проспекте Машерова. Предстоит оценка возможностей для размещения экспозиций музея по адресу Леваневского, 1. Это старое здание, рядом Музей города, значит, может быть музейный кластер. Там можно разместить экспозицию и о еврейской истории Бреста.

К слову, сейчас о еврейском Бресте можно узнать в Брестском областном краеведческом музее. Предполагалось построить в городе над Бугом лапидарий, для создания которого планировалось использовать плиты-мацевы. Мацевы периодически обнаруживались во всех микрорайонах областного центра, но больше всего их собрали в 1-м Минском переулке, а также под стадионом "Локомотив".

Александр Рогачук поинтересовался у представителей еврейских общин, как идут дела со строительством лапидария. Напомню, 14 лет назад впервые встал этот вопрос. Как оказалось, дело мало продвинулось.

 
Теги: Брест
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
  Здание на улице Леваневского, 1 в Бресте, где сейчас размещаются суды Московского и Ленинского районов Бреста, может стать музеем. Такую мысль сегодня озвучил...
 
Новости дня
Новости разные
 
Роман Осипов: Отсутствие отраслевых политик отпугивает инвесторов от Беларуси больше, чем экономические показатели
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

20.02.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика