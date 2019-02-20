Вместо суда — музей? В Бресте может появиться музейный кластер

Здание на улице Леваневского, 1 в Бресте, где сейчас размещаются суды Московского и Ленинского районов Бреста, может стать музеем. Такую мысль сегодня озвучил председатель Брестского горисполкома Александр Рогачук на встрече с представителями еврейских организаций Бреста:



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— В 2019 году суды переедут в новое здание на проспекте Машерова. Предстоит оценка возможностей для размещения экспозиций музея по адресу Леваневского, 1. Это старое здание, рядом Музей города, значит, может быть музейный кластер. Там можно разместить экспозицию и о еврейской истории Бреста.

К слову, сейчас о еврейском Бресте можно узнать в Брестском областном краеведческом музее. Предполагалось построить в городе над Бугом лапидарий, для создания которого планировалось использовать плиты-мацевы. Мацевы периодически обнаруживались во всех микрорайонах областного центра, но больше всего их собрали в 1-м Минском переулке, а также под стадионом "Локомотив".

Александр Рогачук поинтересовался у представителей еврейских общин, как идут дела со строительством лапидария. Напомню, 14 лет назад впервые встал этот вопрос. Как оказалось, дело мало продвинулось.