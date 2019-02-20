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Индивидуальную гонку по биатлону на ЧЕ-2019 выиграла шведка

21.02.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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В индивидуальной гонке на чемпионате Европы победила шведская биатлонистка Анна Эберг. Соревнования проходят в Раубичах в Беларуси. Как сообщает Sportbox, спортсменка преодолела дистанцию в 15 км за 48 минут 13,1 секунды с тремя промахами на четырех огневых рубежах.

Второе место заняла украинка Юлия Журавок, третьей к финишу пришла представительница Беларуси Ирина Кривко. Среди россиянок лучший результат показала Виктория Сливко, которая стала шестой.

Добавим, Анне Эберг 23 года. Она является олимпийской чемпионкой 2018 года в индивидуальной гонке. Чемпионат Европы в Раубичах завершится 24 февраля.

Ранее сообщалось, что «Гонка легенд» собрала звезд биатлона со всего мира. В фестивале приняли участие четырехкратная олимпийская чемпионка Дарья Домрачева, восьмикратный олимпийский чемпион Уле Эйнар Бьорндален и другие прославленные спортсмены.



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Анна Эберг преодолела дистанцию в 15 км за 48 минут 13,1 секунды с тремя промахами на четырех основных рубежах.
 
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