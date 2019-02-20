Индивидуальную гонку по биатлону на ЧЕ-2019 выиграла шведка

В индивидуальной гонке на чемпионате Европы победила шведская биатлонистка Анна Эберг. Соревнования проходят в Раубичах в Беларуси. Как сообщает Sportbox , спортсменка преодолела дистанцию в 15 км за 48 минут 13,1 секунды с тремя промахами на четырех огневых рубежах.

Второе место заняла украинка Юлия Журавок, третьей к финишу пришла представительница Беларуси Ирина Кривко. Среди россиянок лучший результат показала Виктория Сливко, которая стала шестой.

Добавим, Анне Эберг 23 года. Она является олимпийской чемпионкой 2018 года в индивидуальной гонке. Чемпионат Европы в Раубичах завершится 24 февраля.