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Индивидуальную гонку по биатлону на ЧЕ-2019 выиграла шведка
21.02.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus
В индивидуальной гонке на чемпионате Европы победила шведская биатлонистка Анна Эберг. Соревнования проходят в Раубичах в Беларуси. Как сообщает
Второе место заняла украинка Юлия Журавок, третьей к финишу пришла представительница Беларуси Ирина Кривко. Среди россиянок лучший результат показала Виктория Сливко, которая стала шестой.
Добавим, Анне Эберг 23 года. Она является олимпийской чемпионкой 2018 года в индивидуальной гонке. Чемпионат Европы в Раубичах завершится 24 февраля.
Ранее сообщалось, что
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Анна Эберг преодолела дистанцию в 15 км за 48 минут 13,1 секунды с тремя промахами на четырех основных рубежах.
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