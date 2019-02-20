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Подработка через интернет: сколько может получить копирайтер, репетитор, программист?

21.02.2019 06:24 — Разное | Myfin  
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Подработка через интернет: сколько может получить копирайтер, репетитор, программист?
фото носит иллюстративный характер, источник: pixabay.com

Рассмотрим несколько вариантов, как может удаленно подрабатывать рядовой белорус.

Заработок в интернете собственным трудом

Самый надежный способ добычи денег в мировой паутине – продажа собственных интеллектуальных продуктов.

Это могут быть:

  1. Тексты, статьи, материалы – иными словами, все, что попадает в категорию «копирайта». Начинающим предложат 1,5-2 рубля за 1 тысячу знаков (1 страница – 2,5-3 тысячи).
  2. Фото, видео и аудио файлы собственного производства можно выставить на продажу за 3-6 рублей, но шансы на продажу у фото меньше, чем у текстов.
  3. Ведение тематического канала на YouTube. Основной источник дохода реклама, за 1 тысячу просмотров могут платить от 80 копеек до 10 рублей.
  4. Продажа готовых сайтов и их обслуживание: за одностраничный сайт-визитку просят от 100 рублей, за интернет-магазин – более 1 000 рублей.
  5. Консультации и обучение через интернет: репетиторство по скайпу предлагают за 10-20 рублей в час. 
Подработка через интернет: сколько может получить копирайтер, репетитор, программист?
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В лучшем положении часто оказываются продавцы услуг. Так работают консультанты: юристы, бухгалтеры и др. Больших вложений от них обычно не требуется, а величина заработка напрямую связана с квалификацией и репутацией специалиста.

Продажа собственного контента на биржах

Существуют биржи для продажи контента, где владельцы сайтов покупают или заказывают тексты, иллюстрации, презентации и др. Конкуренция на биржах контента высокая, выгодно продать даже хорошо сделанный материал нелегко.

Еще одна сложность – система рейтингов. Тем, кто уже заработал репутацию, платят больше.

 
 
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Заработок в интернете без вложений и специализации возможен, но обычно невыгоден. Профессиональная работа в сети совсем другое дело.
 
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