Интеллектуальный турнир, квест и стритбол среди студентов. Как купаловский университет отпразднует свой 79-й день рождения (+программа)

В эту пятницу Гродненскому государственному университету имени Янки Купалы исполняется 79 лет! Организаторы подготовили большую и насыщенную программу. К слову, важную дату будут отмечать отнюдь не один день.

в “Купалаўскай дыктоўке” . Мероприятие объединит студентов всего университета, которые в Международный день родного языка впервые напишут общеуниверситетский диктант. Начнется праздничный марафон 21 февраля, где около тысячи студентов и преподавателей приглашают принять участие. Мероприятие объединит студентов всего университета, которые в Международный день родного языка впервые напишут общеуниверситетский диктант.

университета. Со словами поздравления 22 февраля к коллективу обратится ректор ГрГУ имени Янки Купалы Ирина Китурко. В рамках торжественного собрания коллектива работников университета будут подведены итоги рейтинга профессорско-преподавательского состава, а также состоится награждение работников университета, сообщили в пресс-службе





В этот же день на площади университетского флага пройдет студенческая акция «Нам – 79», а уже вечером праздник продолжится в молодежном центре «Гродно», где пройдет вечеринка «Ночь alma mater».

Продемонстрировать свои знания об университете купаловцы смогут 26 февраля во время интеллектуального турнира для студенческих команд «Мой университет».

С 27 февраля по 1 марта пройдет Международный турнир среди женских команд по волейболу на кубок ректора, а 28 февраля – открытый Кубок ректора по КВН.

В рамках проекта «Живая история» с 22 по 28 февраля в корпусах университета состоится акция «С днем рождения, университет!».

В рамках празднования пройдут молебны в Свято-Покровском кафедральном соборе и в соборе Святого Франциска Ксаверия, а также к 79-летию будет издана третья часть электронной версии книги «Летопись университета».

В праздничный марафон активно включатся и все факультеты университета. Выставка курсовых и дипломных работ студентов будет организована на факультете искусств и дизайна. Участниками интеллектуальной игры «Битва умов» станут студенты инженерно-строительного факультета, а интеллектуального турнира «Университет: вчера, сегодня, завтра» – студенты юридического факультета.





Знание истории университета проверят студенты факультета инновационных технологий машиностроения в викторине «А знаете ли вы». Конкурс IT-проектов «Мой любимый университет» и «Мой любимый факультет» пройдет на факультете математики и информатики.

Студентов инженерно-строительного факультета пригласят на мероприятие «Приключения ИСФ в портале» с чаепитием, просмотром фильма и настольными играми. На факультете физической культуры пройдет открытое первенство по стритболу среди студентов. Викторину «Как мы знаем свой университет» и концерт «Поздравительная открытка» организуют студенты военного и педагогического факультета, а представители факультета истории, коммуникации и туризма примут участие в квесте «Любимый университет – ГрГУ» и дебатах «Образование, молодежная политика, развитие человеческого потенциала».