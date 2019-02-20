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Интеллектуальный турнир, квест и стритбол среди студентов. Как купаловский университет отпразднует свой 79-й день рождения (+программа)

21.02.2019 — Разное | Заря над Неманам  
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В эту пятницу  Гродненскому государственному университету имени Янки Купалы исполняется 79 лет! Организаторы подготовили большую и насыщенную программу. К слову, важную дату будут отмечать отнюдь не один день. 
 
Начнется праздничный марафон 21 февраля, где около тысячи студентов и преподавателей приглашают принять участие в “Купалаўскай дыктоўке”. Мероприятие объединит студентов всего университета, которые в Международный день родного языка впервые напишут общеуниверситетский диктант.
 
Со словами поздравления 22 февраля к коллективу обратится ректор ГрГУ имени Янки Купалы Ирина Китурко. В рамках торжественного собрания коллектива работников университета будут подведены итоги рейтинга профессорско-преподавательского состава, а также состоится награждение работников университета,  сообщили в пресс-службе университета.
 
Интеллектуальный турнир, квест и стритбол среди студентов. Как купаловский университет отпразднует свой 79-й день рождения (+программа)
 
В этот же день на площади университетского флага пройдет студенческая акция «Нам – 79», а уже вечером праздник продолжится  в молодежном центре «Гродно», где пройдет  вечеринка «Ночь alma mater».
 
Продемонстрировать свои знания об университете купаловцы смогут 26 февраля во время интеллектуального турнира для студенческих команд «Мой университет».
 
С 27 февраля по 1 марта пройдет Международный турнир среди женских команд по волейболу на кубок ректора, а 28 февраля – открытый Кубок ректора по КВН.
 
В рамках проекта «Живая история» с 22 по 28 февраля в корпусах университета состоится акция «С днем рождения, университет!».
 
В рамках празднования пройдут молебны в Свято-Покровском кафедральном соборе и в соборе Святого Франциска Ксаверия, а также к 79-летию будет издана третья часть электронной версии книги «Летопись университета».
 
В праздничный марафон активно включатся и все факультеты университета. Выставка курсовых и дипломных работ студентов будет организована на факультете искусств и дизайна. Участниками интеллектуальной игры «Битва умов» станут студенты инженерно-строительного факультета, а интеллектуального турнира «Университет: вчера, сегодня, завтра» – студенты юридического факультета.
 
Интеллектуальный турнир, квест и стритбол среди студентов. Как купаловский университет отпразднует свой 79-й день рождения (+программа)
 
Знание истории университета проверят студенты факультета инновационных технологий машиностроения в викторине «А знаете ли вы». Конкурс IT-проектов «Мой любимый университет» и «Мой любимый факультет» пройдет на факультете математики и информатики.
 
Студентов инженерно-строительного факультета пригласят на мероприятие «Приключения ИСФ в портале» с чаепитием, просмотром фильма и настольными играми. На факультете физической культуры пройдет открытое первенство по стритболу среди студентов. Викторину «Как мы знаем свой университет» и концерт «Поздравительная открытка» организуют студенты военного и педагогического факультета, а представители факультета истории, коммуникации и туризма примут участие в квесте «Любимый университет – ГрГУ» и дебатах «Образование, молодежная политика, развитие человеческого потенциала».
 
 
 
 
Теги: Гродно
 
 
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Интеллектуальный турнир, квест и стритбол среди студентов. Как купаловский университет отпразднует свой 79-й день рождения (+программа)
 
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