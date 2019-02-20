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Интеллектуальный турнир, квест и стритбол среди студентов. Как купаловский университет отпразднует свой 79-й день рождения (+программа)
21.02.2019 — Разное | Заря над Неманам
В эту пятницу
Начнется праздничный марафон 21 февраля, где около тысячи студентов и преподавателей приглашают принять участие
Со словами поздравления 22 февраля к коллективу обратится ректор ГрГУ имени Янки Купалы Ирина Китурко. В рамках торжественного собрания коллектива работников университета будут подведены итоги рейтинга профессорско-преподавательского состава, а также состоится награждение работников университета, сообщили в пресс-службе
В этот же день на площади университетского флага пройдет студенческая акция «Нам – 79», а уже вечером праздник продолжится в молодежном центре «Гродно», где пройдет вечеринка «Ночь alma mater».
Продемонстрировать свои знания об университете купаловцы смогут 26 февраля во время интеллектуального турнира для студенческих команд «Мой университет».
С 27 февраля по 1 марта пройдет Международный турнир среди женских команд по волейболу на кубок ректора, а 28 февраля – открытый Кубок ректора по КВН.
В рамках проекта «Живая история» с 22 по 28 февраля в корпусах университета состоится акция «С днем рождения, университет!».
В рамках празднования пройдут молебны в Свято-Покровском кафедральном соборе и в соборе Святого Франциска Ксаверия, а также к 79-летию будет издана третья часть электронной версии книги «Летопись университета».
В праздничный марафон активно включатся и все факультеты университета. Выставка курсовых и дипломных работ студентов будет организована на факультете искусств и дизайна. Участниками интеллектуальной игры «Битва умов» станут студенты инженерно-строительного факультета, а интеллектуального турнира «Университет: вчера, сегодня, завтра» – студенты юридического факультета.
Знание истории университета проверят студенты факультета инновационных технологий машиностроения в викторине «А знаете ли вы». Конкурс IT-проектов «Мой любимый университет» и «Мой любимый факультет» пройдет на факультете математики и информатики.
Студентов инженерно-строительного факультета пригласят на мероприятие «Приключения ИСФ в портале» с чаепитием, просмотром фильма и настольными играми. На факультете физической культуры пройдет открытое первенство по стритболу среди студентов. Викторину «Как мы знаем свой университет» и концерт «Поздравительная открытка» организуют студенты военного и педагогического факультета, а представители факультета истории, коммуникации и туризма примут участие в квесте «Любимый университет – ГрГУ» и дебатах «Образование, молодежная политика, развитие человеческого потенциала».
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Интеллектуальный турнир, квест и стритбол среди студентов. Как купаловский университет отпразднует свой 79-й день рождения (+программа)
Интеллектуальный турнир, квест и стритбол среди студентов. Как купаловский университет отпразднует свой 79-й день рождения (+программа)
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