ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Арина Соболенко проиграла Белинде Бенчич в Дубае

21.02.2019 00:23 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Новости Беларуси. Арина Соболенко завершила выступление на теннисном турнире в Дубае, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Арина Соболенко проиграла Белинде Бенчич в Дубае

20 февраля в матче 1/8 финала одиночного разряда белорусская теннисистка уступила швейцарке Белинде Бенчич. Первый сет взяла соперница Арины – 6:4. Вторая партия осталась за белоруской – 6:2.

Арина Соболенко проиграла Белинде Бенчич в Дубае

А судьба третьей решилась лишь на тай-брейке. Бенчич идет дальше. Поединок продлился 2 часа 29 минут.
 
 
Ссылка на источник 42
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Арина Соболенко завершила выступление на теннисном турнире в Дубае, сообщили в программе «СТВ-Спорт». 20 февраля в матче 1/8 финала одиночного...
 
Новости дня
Новости разные
 
«Фильм зрелищный должен получиться»: репортаж со съёмок «Приключений авантюриста Прантиша Вырвича»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

20.02.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
21.02.2019
Mir24.TV Belarus
Газета Авангард
Заря над Неманам

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика