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«Фильм зрелищный должен получиться»: репортаж со съёмок «Приключений авантюриста Прантиша Вырвича»

21.02.2019 00:13 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Национальная киностудия «Беларусьфильм» приступила к съемкам картины «Приключения авантюриста Прантиша Вырвича», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Фильм зрелищный должен получиться»: репортаж со съёмок «Приключений авантюриста Прантиша Вырвича»

Первые дубли на натурной площадке 20 февраля у исполнителей главных ролей. К слову, в съемках задействованы только белорусские актеры. Экранизации одноименного романа Людмилы Рублевской предшествовали многочисленные кастинги, тщательный отбор локаций и пошив оригинальных костюмов. Репортаж корреспондента Яны Шипко.

«Фильм зрелищный должен получиться»: репортаж со съёмок «Приключений авантюриста Прантиша Вырвича»

Третий день съемок на натурной площадке. Волнительный момент для всей команды – впервые в кадре встречаются главные герои.

«Фильм зрелищный должен получиться»: репортаж со съёмок «Приключений авантюриста Прантиша Вырвича»

К первой сцене готовится задумчивый интеллектуал доктор Ледник. Его по сценарию продали молодому шляхтичу, сбежавшему из иезуитского коллегиума. А вот и перекресток, за которым героев ждут невероятные приключения. Как фантазия воплощается в экранизации, следит и автор романа.

«Фильм зрелищный должен получиться»: репортаж со съёмок «Приключений авантюриста Прантиша Вырвича»

Людмила Рублевская, писательница:
Мала каму з пісьменнікаў уогуле ўдаецца пабачыць, як увасабляецца тое, што аднойчы з’явілася ў фантазіях. Надзвычай прыгожыя кадры, калі паляванне магнацкае, калі ганчакі бягуць па снезе.

Гледачы гэтага фільма ўбачаць, па-першае, новы стэрэатып беларускага гістарычнага героя. Гэта будуць людзі адукаваныя, людзі з пачуццём годнасці, якую яны будуць абараняць шаблямі.

«Фильм зрелищный должен получиться»: репортаж со съёмок «Приключений авантюриста Прантиша Вырвича»

Создатели фильма, кстати, пошли на принцип – типажи искали только среди белорусских актеров. Исполнитель главной роли Георгий Петренко уже известен зрителю по фильму «Следы на воде». С характером Прантиша Вырвича немало общего. Полностью войти в образ помогла любовь к истории, а еще уроки фехтования и прическа в духе времени.

«Фильм зрелищный должен получиться»: репортаж со съёмок «Приключений авантюриста Прантиша Вырвича»

Георгий Петренко, актер:
Вот оно все. Это мы стриглись специально.

«Фильм зрелищный должен получиться»: репортаж со съёмок «Приключений авантюриста Прантиша Вырвича»

Он целеустремленный. И самое, наверное, что ближе всего ко мне подходит, что он очень честный и за правду.

Интересная очень история. Она необычная, захватывающая. Там есть даже какая-то мистика и экшн, и история.

«Фильм зрелищный должен получиться»: репортаж со съёмок «Приключений авантюриста Прантиша Вырвича»

Фон для выдуманных персонажей – реальные исторические события с участием знаковых для Беларуси фигур: Радзивиллов, Сапег, Огинских. Создатели фильма скрупулезно добивались исторической достоверности в создании костюмов и поиске реквизита. Так, например, зрители услышат, как звучит старинная белорусская лира. Тяжелее всего дался поиск локаций.

«Фильм зрелищный должен получиться»: репортаж со съёмок «Приключений авантюриста Прантиша Вырвича»

Александр Анисимов, режиссер:
Сейчас у нас все такие новоделы. Вы сами понимаете: плитка, нет черепицы настоящей – шифер, металлочерепица, кирпич какой-то совершенно новый, и все это. Локацию очень тяжело мы подбирали. Но, тем не менее, вроде подобрали то, что нам нужно для фильма.

«Фильм зрелищный должен получиться»: репортаж со съёмок «Приключений авантюриста Прантиша Вырвича»

Четырехсерийная лента получит и полнометражную версию. Ее планируют перевести на несколько языков (в том числе и на белорусский), и заявить о себе на международных фестивалях. Ведь о фильме уже говорят: «кино с национальным характером».

«Фильм зрелищный должен получиться»: репортаж со съёмок «Приключений авантюриста Прантиша Вырвича»

Владимир Карачевский, генеральный директор национальной киностудии «Беларусьфильм»:
Сложный реквизит, сложные костюмы, оружие, танк Леонардо да Винчи, кареты, каскадеры. Фильм зрелищный должен получиться. Я лично доволен и рад, что у нас есть интересная работа и это наш, белорусский продукт по мотивам белорусской писательницы.

«Фильм зрелищный должен получиться»: репортаж со съёмок «Приключений авантюриста Прантиша Вырвича»

Съемки завершатся в мае. В прокате первый в суверенной истории белорусского кинематографа историко-приключенческий фильм появится в феврале 2020 года.
 
 
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Новости Беларуси. Национальная киностудия «Беларусьфильм» приступила к съемкам картины «Приключения авантюриста Прантиша Вырвича», сообщили в программе Новости...
 
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