«Тротуара нет. Ждут трагедии, как в Ружанах?» Жители Сухарево водят детей в сад по проезжей части

«У нас в Сухарево могут быть вторые Ружаны, где свалившимися с машины бревнами убило бабушку и малышку ! Только тогда зашевелятся и меры примут!» — жильцы нескольких домов по улице Мачульского в Минске о своей проблеме рассказывают очень эмоционально. Пятый год пешеходы, половина из которых — дети, перед выходом на «большую» улицу Янковского вынуждены лавировать между едущими машинами. По раскисшим и разъезженным обочинам не пройти, к тому же они всегда запаркованы автомобилями, а тротуаров здесь никогда не было: власти предложили людям построить их за свой счет.





Многоэтажки в жилом комплексе «Сухаревский квартал» в Минске начали появляться в 2014 году. Первыми въехали новоселы в десятиподъездный дом № 24 по Мачульского. Через год-два рядом выросли еще три высотки — дом № 26 по той же улице и 4 и 8 по улице Карского. Жильцы — а это в основном молодые семьи с маленькими детьми — радовались: квартиры просторные, район благоустроенный — недалеко есть магазины, школы и детские сады.





Но пока обживали район, столкнулись с очень серьезной проблемой. Оказалось, что на 200-метровом участке Мачульского (он примыкает к улице Янковского) нет тротуаров и пешеходам приходится идти прямо по дороге, на минимальном расстоянии от проезжающих машин. Риск, что кто-то может оказаться под колесами, особенно велик по утрам: родители ведут своих детей в детский сад или школу, а в это же время из дворов выезжают на работу автомобилисты.





— Мы здесь живем только третий год, за это время на себе ощутили, каково это — по утрам в темноте идти с ребенком по дороге, когда в нескольких сантиметрах едет автомобиль, — делится наболевшим минчанин Александр. — Движение здесь очень плотное: ведь машины выезжают не только из наших дворов, но и из тех, что находятся дальше, в жилом комплексе «Вишневый сад». Там есть сквозной проезд, вот они через него путь и сокращают. А дорога наша как была раньше деревенской, так ею и осталась.





Новоселы, оценив ситуацию, начали обращаться к властям с просьбой организовать пешеходные пути на отрезке дороги в 200 метров, а также парковочные места. На это в 2016 году в службе «115» ответили, что устройство пешеходных дорожек на Мачульского будет производиться по мере застройки деревни Сухарево. Сделать это за счет денег, выделенных на текущий ремонт, «Ремавтодор» не может — это расценят как нецелевое использование бюджетных средств. Но напомнили: пешеходам надо соблюдать ПДД, ходить по обочине или краю проезжей части навстречу транспорту и обозначать себя фликерами.

А в 2018 году администрация Фрунзенского района в ответ на жалобу сообщила, что новое строительство пешеходных связей не предусмотрено. Жильцам предложили сделать эти работы за свой счет.











По сути, пешеходный переход предложили оборудовать товариществу собственников, которое построило здесь многоэтажки. Правда, не совсем понятно, как товарищество это может сделать на земле, которая принадлежит городу.

Журналист AUTO.TUT.BY приехал на проблемный перекресток аккурат к 7.30 — в самый час пик для детсадовцев.





Сразу замечаем двух девочек у края тротуара из плитки, дальше они не идут, постоянно оборачиваются в сторону многоэтажек — оттуда с еще одной дочерью на руках идет их отец — Михаил.

— Я дочкам запрещаю дальше ходить одним, — объясняет многодетный отец. — Мне и самому неуютно тут — машины же одна за одной едут! Тротуаров здесь не было никогда. Сколько живем — столько и бегаем между автомобилями, головой крутим, смотрим, чтобы не сбили.





Действительно, в это время машины здесь ехали одна за одной. Причем двигались они не только в сторону Янковского, но и в обратном направлении — это автомобилисты привозили в детсад своих малышей. К счастью, никто из них педаль газа не «топил». Но для высадки пассажиров автомобилям приходилось останавливаться прямо в полосе. Съехать с дороги и припарковаться почти невозможно — еще с вечера на обочине плотно стоят автомобили, иногда даже в два ряда.

— Еду, но чувствую себя здесь очень некомфортно. Пешеходы ходят прямо по дороге, между машинами, — опасная ситуация. Иногда приходится сдавать задним ходом, чтобы развернуться, — еще страшнее: во все зеркала смотришь, крутишь шеей на 360 градусов — хоть бы кто не подлез под колеса, — рассказал Владимир, водитель Ford, который привез в детский сад ребенка.





«Подлезть под колеса» здесь есть кому: по проезжей части иногда идут сонные младшеклассники без родителей.

— Я не боюсь так ходить, давно уже тут живу, и в школу меня мама отпускает одного. Как идти по улице, я и сам знаю, в четвертом классе учусь, — рассказывает нам маленький пешеход, заботливо укутанный шарфом поверх шапки и надетого капюшона, так, что только глаза торчат.





— Ох, я свою одну не отпущу в школу! Она в третьем классе сейчас. Буду водить, пока есть возможность, потому что страшно тут, — комментирует наш разговор еще одна местная жительница.

— А вы бы видели, что тут творилось, когда были снегопады, а некоторые родители везли детей в сад на санках! — вспоминает другая жительница микрорайона.

Периодически по улице проезжают грузовые фургоны и микроавтобусы. Местные говорят, что иногда здесь ездят и большегрузы, правда, уже реже, чем раньше, — «их погоняли».























В ГАИ Фрунзенского района о проблемном участке знают. Периодически сюда приезжают инспекторы и эвакуируют авто с выкатанной колесами зеленой зоны. Там, где есть тротуар, установили дорожные знаки, запрещающие остановку и стоянку авто. Однако эти меры проблему не решают. Одним нужно где-то ставить свои машины, другим — как-то водить детей в детский сад.

Страшная новость о смертельном ДТП с лесовозом в Ружанах взбудоражила местных жителей. Ведь понятно, что, привыкшие к вынужденной ежедневной «прогулке» по проезжей части, они с ужасом «перенесли» трагедию на эти 200 метров без тротуара. Ведь там, в Ружанах, по сути, такая же дорога: без тротуара и с большим потоком транспорта. Жители Ружан неоднократно поднимали на протяжении 30 лет вопрос организации дорожного движения на улице Коссовской, там, где произошла авария. Но пешеходную дорожку и переход там так и не сделали.

— Люди, которые попали там под бревна, тоже шли навстречу транспорту, все по ПДД. Это их не спасло. Почему у нас что-то начинают делать только тогда, когда произойдет трагедия? Мы не хотим, чтобы эта история повторилась у нас, — говорят жители домов на Мачульского и Карского.