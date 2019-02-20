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Дженнифер Лопес сыграет стриптизершу. Посмотрите, как актриса учится танцевать на пилоне

21.02.2019 08:00 — Разное | Tut.by  
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В Сети появились кадры подготовки американской актрисы и певицы Дженнифер Лопес для роли в новом фильме, основанном на реальных событиях: картина расскажет о жизни нью-йоркских стриптизерш, которые обслуживали богачей с Уолл-стрит.

В интервью Джимми Киммелу актриса рассказала, что установила дома шест, чтобы тренироваться как можно больше и подготовиться к роли стриптизерши. Частные уроки она берет у девушки, которая работает в знаменитом Cirque du Soleil.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от ikub.al (@ikub.al) 20 Фев 2019 в 3:27 PST

— Танцевать на пилоне очень тяжело, у меня синяки по всему телу. Теперь я очень уважаю стриптизерш: пилон намного сложнее, чем те танцы, которыми я привыкла заниматься. Это акробатика: нужно задействовать разные группы мышцы, делать все эти трюки с ногами, переворачиваться и так далее, — рассказала ведущему звезда.

На данный момент фильм находится в стадии препродакшна. Режиссером картины выступит Лорен Скарафия, наиболее известная своей работой над кинолентами «Бесконечный плейлист Ника и Норы» и «В поисках друга на конец света».
 
 
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Дженнифер Лопес сыграет роль стриптизерши. Для этого она учится танцевать на пилоне
 
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