|
Дженнифер Лопес сыграет стриптизершу. Посмотрите, как актриса учится танцевать на пилоне
В Сети появились кадры подготовки американской актрисы и певицы Дженнифер Лопес для роли в новом фильме, основанном на реальных событиях: картина расскажет о жизни нью-йоркских стриптизерш, которые обслуживали богачей с Уолл-стрит.
В интервью Джимми Киммелу актриса рассказала, что установила дома шест, чтобы тренироваться как можно больше и подготовиться к роли стриптизерши. Частные уроки она берет у девушки, которая работает в знаменитом Cirque du Soleil.
— Танцевать на пилоне очень тяжело, у меня синяки по всему телу. Теперь я очень уважаю стриптизерш: пилон намного сложнее, чем те танцы, которыми я привыкла заниматься. Это акробатика: нужно задействовать разные группы мышцы, делать все эти трюки с ногами, переворачиваться и так далее, — рассказала ведущему звезда.На данный момент фильм находится в стадии препродакшна. Режиссером картины выступит Лорен Скарафия, наиболее известная своей работой над кинолентами «Бесконечный плейлист Ника и Норы» и «В поисках друга на конец света».
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Дженнифер Лопес сыграет роль стриптизерши. Для этого она учится танцевать на пилоне
|
Свежие газеты
Архив (Разное)