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75 лет назад в годы ВОВ началась Рогачевско-Жлобинская операция

21.02.2019 — Разное | Газета Авангард  
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21-26 февраля 1944 года прошла наступательная Рогачевско-Жлобинская операция войск правого крыла 1-го Белорусского фронта (командующий генерал армии К.К.Рокоссовский).

75 лет назад в годы ВОВ началась Рогачевско-Жлобинская операция

В операции участвовали армии: 3-я (генерал-лейтенант А.В.Горбатов), часть сил 50-й (генерал-лейтенант И.В.Болдин) и 48-й (генерал-лейтенант П.Л.Романенко), 16-я воздушная (генерал-лейтенант авиации С.И.Руденко). Им противостояла 9-я немецкая армия группы армий «Центр», которая занимала две укрепленные оборонительные полосы и сильные узлы сопротивления в Рогачеве и Жлобине.

21 февраля советские войска перешли в наступление и за два дня прорвали оборону противника, форсировали Днепр, перерезали железнодорожную ветку Могилев-Рогачев. 23 февраля подошли к Рогачеву и на следующий день штурмом освободили его, продвинулись до реки Друть, захватили плацдармы на обоих берегах Днепра, подошли к Жлобину.

В освобождении Рогачева участвовали 120-я стрелковая дивизия (полковник Я.Я.Фогель) 41-го стрелкового корпуса, 169-я стрелковая дивизия (полковник Ф.А.Веревкин) 35-го стрелкового корпуса, 40-я истребительно-противотанковая артиллерийская бригада (полковник С.А.Никитин), 13-я зенитно-артиллерийская дивизия (полковник В.М.Кочубей), 2-й штурмовой инженерно-саперный батальон (полковник М.П.Воронов) 3-й армии; часть сил 2-й гвардейской штурмовой авиадивизии (полковник Г.И.Комаров), 282-я истребительная авиадивизия (полковник Ю.М.Беркаль) 6-го авиакорпуса, 283-я истребительная авиадивизия (полковник С.Н.Чирва), 249-я бомбардировочная авиадивизия (полковник И.Г.Куриленко) 3-го бомбардировочного авиакорпуса, 271-я ночная бомбардировочная авиадивизия (полковник М.Х.Борисенко) 16-й воздушной армии 1-го Белорусского фронта.

26 февраля войска правого крыла фронта перешли к обороне. В результате Рогачевско-Жлобинской операции советские войска нанесли большой урон противнику и создали благоприятные условия для наступления на Бобруйском направлении.

24 февраля 1944 года в Москве дан артиллерийский салют в честь освобождения Рогачева. 26 февраля 1944 года 13 соединениям и частям было присвоено почетное звание «Рогачевских».
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БЕЛТА.

 
Теги: Могилев
 
 
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