В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так «Земля — наша главная ценность» О службе и ее задачах Землеустроительная служба в нашем районе сегодня представлена отделом землеустройства Дрибинского районного исполнительного комитета....

Землеустроительная служба в нашем районе сегодня представлена отделом землеустройства Дрибинского районного исполнительного комитета. Возглавляет отдел Николай Селезнев, а его первым помощником в работе является главный специалист Сергей Самусев. В числе приоритетных направлений деятельности небольшого коллектива — наведение порядка на земле.— Главной задачей отдела землеустройства является реализация функций государственного регулирования в области земельных отношений, охраны и рационального использования земель на территории Дрибинского района, — вводит в курс дела Николай Сергеевич. — В частности, мы осуществляем контроль за использованием и охраной земель, за проведением и качеством землеустроительных, земельно-кадастровых работ, осуществляем изучение и анализ рынка земли, разработку предложений о его развитии, принимаем участие в приемке работ по рекультивации нарушенных земель, мелиоративных, культуртехнических и других работ по освоению и улучшению земель. Это только некоторые из множества функций, которые выполняют специалисты землеустроительной службы. Настольной книгой землеустроителя является Кодекс о земле Республики Беларусь, а также Указ Президента Республики Беларусь №667 «Об изъятии и предоставлении земельных участков». Это основополагающие документы в нашей работе.Дрибинский район, специализирующийся на сельхозпроизводстве, имеет свою особенность. В общей структуре района, расположившегося на площади 76 653 гектара, земли сельхозпредприятий занимают больше половины — 57 процентов. Самым крупным землепользователем является ОАО «Трилесино-агро», его площадь 13823 гектара, самая маленькая из сельхозорганизаций — ОАО «Пудовня-агро», занимающее 3615 гектаров. На территории нашего района также осуществляют сельскохозяйственную деятельность 11 крестьянских(фермерских) хозяйств. На сегодняшний день зарегистрировано еще одно КФХ, которое уже подало заявление на предоставление земельного участка.В плане осуществления государственного контроля за использованием и охраны земли отдел землеустройства ежегодно проводит мониторинги, проверки соблюдения всеми землепользователями действующего законодательства.— За 2018 год, — рассказывает об итогах работы Николай Сергеевич, — нами было проведено 72 мониторинга, в ходе которого было выдано 91 предписание об устранении выявленных нарушений, в том числе 46 физическим лицам, и 45 — юридическим. Кроме предписаний, в ходе осуществления госконтроля было составлено 30 протоколов об административных правонарушениях, из них 26 в отношении физических лиц и 4 — юридических. К сожалению, бывает такое, что нарушают законодательство из года в год одни и те же лица. Наиболее частые нарушения — невыполнение мероприятий по использованию и охране земель. К примеру, участок возле дома находится в неприглядном состоянии или огород зарастает бурьяном. Приходилось также изымать участки, выделенные под строительство индивидуального жилья, из-за того, что владельцы своевременно не приступали к их занятию. Ежегодно мы проводим профилактическую работу с населением. Разъясняем ответственность за те или иные нарушения, последствия невыполнения требований земельного законодательства. Самое главное, что хочется донести до каждого, — во все времена земля была и остается главной ценностью. Она кормит нас, на ней мы строим свои дома, магазины, возводим новое производство. Поэтому рациональное и эффективное использование земельных ресурсов — основа благополучия нашего региона и страны в целом.Наиболее распространенный вопрос, который поступает к специалистам отдела от населения: как оформить правоустанавливающие документы на земельный участок, находящийся в пользовании для обслуживания жилого дома, либо при вступлении в наследство на жилой дом. Николай Селезнев разъясняет процедуру:— Необходимо обратиться в местный исполнительный комитет или в отдел землеустройства. При себе иметь документы, удостоверяющие личность и подтверждающие принадлежность недвижимого имущества: договор дарения, свидетельство о праве на наследство, договор приватизации либо подтверждающий право собственности на капитальное строение. Если говорить о новом строительстве, то необходимо написать заявление по установленной форме о предоставлении земельного участка. На сегодняшний день в районе имеется 181 пустующий участок. Сведения о них размещены на сайте райисполкома, или же можно обратиться за информацией в наш отдел.Что касается стоимости работ, то установление фиксированной границы земельного участка сегодня обойдется в 164 рубля. Эту работу на территории нашего района выполняет РУП «Проектный институт «Могилевгипрозем». При оформлении документации о новом отводе земельного участка для нового строительства необходимо будет заплатить порядка 420 рублей. При этом в дополнительную стоимость входит разработка проектно-сметной документации на строительство объекта, осуществление государственной регистрации. Что касается кадастровой стоимости земельного участка под индивидуальное жилищное строительство, то в самом райцентре она варьируется от 1,5 до 3,5 рублей за метр квадратный. В каждом из сельских населенных пунктов своя стоимость.В преддверии профессионального праздника говорят не только о работе. Праздничная дата — это повод рассказать о людях, о самой профессии, которая в данном случае требует не только специфических знаний, но и особых качеств характера. Николай Селезнев и Сергей Самусев в своей сфере опытные специалисты. У каждого больше 14 лет работы в землеустроительной службе района. Николай Сергеевич в 2003-м закончил землеустроительный факультет Горецкой сельхозакадемии и примерно через год пополнил коллектив тогда еще землеустроительной и геодезической службы нашего района. С 2012 года в должности руководителя.— Дрибинский район маленький, — рассказывает о трудовых буднях Николай Сергеевич, — нагрузка не самая большая, в год к нам поступает порядка 200-250 обращений. Жалоб нет. Тем не менее, мы несем государственную службу, которая требует особой ответственности, внимательности, собранности. В работе с людьми надо быть хорошим психологом, чтобы суметь каждого выслушать, понять, найти подход. Как специалисты мы должны быть всецело информированы и стремиться постоянно повышать свой профессиональный уровень.