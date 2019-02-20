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«Земля — наша главная ценность»
21.02.2019 — Разное | Савецкая вёска
О службе и ее задачах
Землеустроительная служба в нашем районе сегодня представлена отделом землеустройства Дрибинского районного исполнительного комитета. Возглавляет отдел Николай Селезнев, а его первым помощником в работе является главный специалист Сергей Самусев. В числе приоритетных направлений деятельности небольшого коллектива — наведение порядка на земле.
— Главной задачей отдела землеустройства является реализация функций государственного регулирования в области земельных отношений, охраны и рационального использования земель на территории Дрибинского района, — вводит в курс дела Николай Сергеевич. — В частности, мы осуществляем контроль за использованием и охраной земель, за проведением и качеством землеустроительных, земельно-кадастровых работ, осуществляем изучение и анализ рынка земли, разработку предложений о его развитии, принимаем участие в приемке работ по рекультивации нарушенных земель, мелиоративных, культуртехнических и других работ по освоению и улучшению земель. Это только некоторые из множества функций, которые выполняют специалисты землеустроительной службы. Настольной книгой землеустроителя является Кодекс о земле Республики Беларусь, а также Указ Президента Республики Беларусь №667 «Об изъятии и предоставлении земельных участков». Это основополагающие документы в нашей работе.
Итоги проверок и работа с населением
Дрибинский район, специализирующийся на сельхозпроизводстве, имеет свою особенность. В общей структуре района, расположившегося на площади 76 653 гектара, земли сельхозпредприятий занимают больше половины — 57 процентов. Самым крупным землепользователем является ОАО «Трилесино-агро», его площадь 13823 гектара, самая маленькая из сельхозорганизаций — ОАО «Пудовня-агро», занимающее 3615 гектаров. На территории нашего района также осуществляют сельскохозяйственную деятельность 11 крестьянских(фермерских) хозяйств. На сегодняшний день зарегистрировано еще одно КФХ, которое уже подало заявление на предоставление земельного участка.
В плане осуществления государственного контроля за использованием и охраны земли отдел землеустройства ежегодно проводит мониторинги, проверки соблюдения всеми землепользователями действующего законодательства.
— За 2018 год, — рассказывает об итогах работы Николай Сергеевич, — нами было проведено 72 мониторинга, в ходе которого было выдано 91 предписание об устранении выявленных нарушений, в том числе 46 физическим лицам, и 45 — юридическим. Кроме предписаний, в ходе осуществления госконтроля было составлено 30 протоколов об административных правонарушениях, из них 26 в отношении физических лиц и 4 — юридических. К сожалению, бывает такое, что нарушают законодательство из года в год одни и те же лица. Наиболее частые нарушения — невыполнение мероприятий по использованию и охране земель. К примеру, участок возле дома находится в неприглядном состоянии или огород зарастает бурьяном. Приходилось также изымать участки, выделенные под строительство индивидуального жилья, из-за того, что владельцы своевременно не приступали к их занятию. Ежегодно мы проводим профилактическую работу с населением. Разъясняем ответственность за те или иные нарушения, последствия невыполнения требований земельного законодательства. Самое главное, что хочется донести до каждого, — во все времена земля была и остается главной ценностью. Она кормит нас, на ней мы строим свои дома, магазины, возводим новое производство. Поэтому рациональное и эффективное использование земельных ресурсов — основа благополучия нашего региона и страны в целом.
Как оформить документы
Наиболее распространенный вопрос, который поступает к специалистам отдела от населения: как оформить правоустанавливающие документы на земельный участок, находящийся в пользовании для обслуживания жилого дома, либо при вступлении в наследство на жилой дом. Николай Селезнев разъясняет процедуру:
— Необходимо обратиться в местный исполнительный комитет или в отдел землеустройства. При себе иметь документы, удостоверяющие личность и подтверждающие принадлежность недвижимого имущества: договор дарения, свидетельство о праве на наследство, договор приватизации либо подтверждающий право собственности на капитальное строение. Если говорить о новом строительстве, то необходимо написать заявление по установленной форме о предоставлении земельного участка. На сегодняшний день в районе имеется 181 пустующий участок. Сведения о них размещены на сайте райисполкома, или же можно обратиться за информацией в наш отдел.
Что касается стоимости работ, то установление фиксированной границы земельного участка сегодня обойдется в 164 рубля. Эту работу на территории нашего района выполняет РУП «Проектный институт «Могилевгипрозем». При оформлении документации о новом отводе земельного участка для нового строительства необходимо будет заплатить порядка 420 рублей. При этом в дополнительную стоимость входит разработка проектно-сметной документации на строительство объекта, осуществление государственной регистрации. Что касается кадастровой стоимости земельного участка под индивидуальное жилищное строительство, то в самом райцентре она варьируется от 1,5 до 3,5 рублей за метр квадратный. В каждом из сельских населенных пунктов своя стоимость.
Самое ценное — кадры
В преддверии профессионального праздника говорят не только о работе. Праздничная дата — это повод рассказать о людях, о самой профессии, которая в данном случае требует не только специфических знаний, но и особых качеств характера. Николай Селезнев и Сергей Самусев в своей сфере опытные специалисты. У каждого больше 14 лет работы в землеустроительной службе района. Николай Сергеевич в 2003-м закончил землеустроительный факультет Горецкой сельхозакадемии и примерно через год пополнил коллектив тогда еще землеустроительной и геодезической службы нашего района. С 2012 года в должности руководителя.
— Дрибинский район маленький, — рассказывает о трудовых буднях Николай Сергеевич, — нагрузка не самая большая, в год к нам поступает порядка 200-250 обращений. Жалоб нет. Тем не менее, мы несем государственную службу, которая требует особой ответственности, внимательности, собранности. В работе с людьми надо быть хорошим психологом, чтобы суметь каждого выслушать, понять, найти подход. Как специалисты мы должны быть всецело информированы и стремиться постоянно повышать свой профессиональный уровень.
Подготовила Ирина ТЕТЕРИНА
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О службе и ее задачах Землеустроительная служба в нашем районе сегодня представлена отделом землеустройства Дрибинского районного исполнительного комитета....
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