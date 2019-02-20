﻿ В Беларуси подорожало топливо. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Беларуси подорожало топливо

21.02.2019 08:27 — Разное | БДГ  
Размер текста:
A
A
A

«Белнефтехим» сообщил о повышении стоимости топлива в Беларуси с 21 февраля.

В концерне сообщили, что придерживаясь стратегии постепенных ценовых изменений принято решение об увеличении цен на нефтепродукты на 1 копейку с 21 февраля 2019 года. Цена бензина АИ-92-К5-Евро составит 1,44 руб., АИ-95-К5-Евро – 1,55 руб., АИ-98-К5-Евро – 1,76 руб., ДТ – 1,55 руб.

«В феврале 2019 года стоимость нефти демонстрирует стабильный рост. За первые две недели февраля средняя цена нефти выросла до 62,6 доллара США, а по данным на 20 февраля цена нефти приблизилась к 66 долларам США за баррель. Таким образом, стоимость нефти вышла за пределы ценового коридора, в рамках которого сохранялась возможность поддержания текущего уровня розничных цен на автомобильное топливо», - сообщает «Белнефтехим».

Напомним, что в январе на заправках «Белоруснефти» изменились розничные цены автомобильного топлива. Вопреки привычным ожиданиям, топливо в стране стало дешевле. За весь 2018 год цены на топливо в Беларуси увеличивались 27 раз: каждый раз они росли примерно на копейку. 

 
 
 
Ссылка на источник 61
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
«Белнефтехим» сообщил о повышении стоимости топлива в Беларуси с 21 февраля.
 
Новости дня
Новости разные
 
ЕС продлил оружейное эмбарго в отношении Беларуси
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

20.02.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
21.02.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Газета Авангард
Вороновская газета
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Савецкая вёска
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика