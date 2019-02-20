В Беларуси подорожало топливо

«Белнефтехим» сообщил о повышении стоимости топлива в Беларуси с 21 февраля.

В концерне сообщили, что придерживаясь стратегии постепенных ценовых изменений принято решение об увеличении цен на нефтепродукты на 1 копейку с 21 февраля 2019 года. Цена бензина АИ-92-К5-Евро составит 1,44 руб., АИ-95-К5-Евро – 1,55 руб., АИ-98-К5-Евро – 1,76 руб., ДТ – 1,55 руб.

«В феврале 2019 года стоимость нефти демонстрирует стабильный рост. За первые две недели февраля средняя цена нефти выросла до 62,6 доллара США, а по данным на 20 февраля цена нефти приблизилась к 66 долларам США за баррель. Таким образом, стоимость нефти вышла за пределы ценового коридора, в рамках которого сохранялась возможность поддержания текущего уровня розничных цен на автомобильное топливо», - сообщает «Белнефтехим».