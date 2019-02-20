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«Бирюзовые стены - трудное и вымученное решение». История проекта «Моя кухня-3»

21.02.2019 08:30 — Разное | Tut.by  
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Вместе с мебельной фабрикой «ГеосИдеал» мы продолжаем третий сезон проекта «Моя кухня». Сегодня рассказываем о ремонте на семи квадратных метрах, который мотивирует хозяев на преображение всей квартиры.

Своей историей поделилась читательница Ольга:

— Хочется рассказать, как мы преобразили нашу самую обыкновенную кухню площадью 7 «квадратов». Возможно, наш опыт станет полезным тем, кто очень хочет перемен в похожей ситуации, но избегает стандартных решений.


План жилья

Квартиру мы купили в 2003 году. После покупки сделали вполне себе сносный по тем временам ремонт, и стали просто жить и наслаждаться: рождение детей, их взросление, работа и отдых, появление четвероногого друга. Фотографий кухни до переделки у нас практически не сохранилось, но описать ее нетрудно: стандартное расположение гарнитура в форме буквы «Г», холодильник, балконное окно, стол и стулья.

Год назад мы с мужем решили: летом отправим детей на каникулы к бабушке и сделаем ремонт на кухне. С нуля. Как именно должно поменяться помещение, никто себе толком не представлял, поэтому начали с простого — поиска идеальной картинки в интернете.

Тысячи фотографий, проектов, цветовых решений и как итог — ничего. Тогда я взяла тетрадь в клеточку, линейку, карандаш, рулетку и принялась применять свои математические навыки на листке бумаги.

Примерно с десятой попытки неожиданно вышел план, который и лег в основу всего ремонта. С этим листочком я направилась к изготовителям кухонной мебели на заказ. Пара встреч — и все было окончательно утверждено.

Через два месяца после этого мы приступили к самому ремонту. Для этого наняли бригаду рабочих. Они демонтировали все, что поддавалось демонтажу, подготовили стены для нанесения декоративной штукатурки и отделки «фартуков» плиткой.

К слову, по плану «фартуков» два: над рабочей зоной и над островом. Его ширина — 90 сантиметров — диктовала определенный размер плитки, поэтому наш выбор был крайне ограничен. Мы нашли то, что подходило и при этом не сильно ударяло по бюджету, на обычном строительном рынке.


На пол уложили ламинат 33-го класса. Окна не переделывали, а вот подоконник заменили на новый из материала столешницы кухни, так как старый пластиковый от времени просто пожелтел и потерял былой вид.


Бирюзовый цвет стен — трудное и вымученное решение, но без него картина в моей голове никак не складывалась.

После завершения отделочных работ установили кухонный гарнитур. Материал фасадов — массив белого цвета в простом дизайнерском исполнении от «ГеосИдеал». Это самая большая статья расходов, но не жалею, что мы выбрали такой дорогой материал — он того стоит. Необычная особенность — островная часть, которая выше основной рабочей зоны на 20 сантиметров.


Духовой шкаф, плиту, холодильник, вытяжку и посудомоечную машину покупали в Минске. Мелкая бытовая техника переехала «из прошлой жизни», но планируем заменить и ее.


В конце ремонта сделали натяжные потолки в два уровня с тремя режимами освещения: лампочки, светодиодная подсветка конструкции по центру кухни и два маленьких спота для освещения зоны декоративной отделки стен по обе стороны от острова.

Добавили акценты: легкие оранжевые гардины, яркие магнитики из дальних стран, салфетки.


Каждый день я наслаждаюсь этими насыщенными красками вместе со своей семьей. Год назад мы даже и не думали, что кухня может быть такой. И это мотивирует нас на преображение остальной части квартиры.

Смета:

Кухонный гарнитур ≈ 5000 рублей
Бытовая техника ≈ 4000 рублей
Отделка пола и стен ≈ 1000 рублей
Натяжной потолок ≈ 800 рублей
Мелкие расходы ≈ 200 рублей
Итого ≈ 11 000 рублей

Комментирует Александр Радионов, дизайнер-конструктор мебельной фабрики «ГеосИдеал»:

— Как ни странно, но самые необычные решения появляются на маленькой площади.

Здесь нет возможности просто пойти и купить готовое, приходится искать нестандартные решения, экспериментировать.

А формула хорошего ремонта кухни проста. И дело порой даже не в бюджете (финансы если и ограничивают фантазию, то не сильно: площадь-то невелика), — дело в правильном анализе своих желаний, с учетом устоявшихся привычек и интересов всех членов семьи. Чем лучше продумана планировка, тем красивее будет выглядеть кухня. Маленькая площадь обязывает идти на компромисс и тщательно просчитывать последствия. Кому интересно сделать ремонт и потом приспосабливаться день за днем? Редко бывает так, чтобы ты принял необычное решение и не ошибся ни в чем ни разу. Надо это понимать, и воспринимать каждый ремонт как процесс от хорошего к лучшему.

Поставить диагноз этому интерьеру, значит посоветовать «как лучше», а это — задача не из легких: сегодня обсуждаем весьма экстравагантный дизайн. Я предлагаю обратить внимание на общую художественную смелость и не типовое расположение кухонных модулей. Кухня — это не просто комната, где стоят разрозненные предметы, необходимые для домашней обстановки: стол, плита и шкафчики. Кухня — это система с четко рассчитанной эргономикой, единой рабочей поверхностью и модульными шкафами.

В этом интерьере детали не так важны, как основная идея. Конечно, спорны разная высота рабочих поверхностей, конфигурация фасада, проходы, общая контрастная колористика интерьера, акцентная стена с вытяжкой и т.д. Но все это можно отнести к индивидуальности и вкусу. А если представить на минуту, что что все спорные моменты устранены — равные по высоте рабочие поверхности, повышающую функциональность, цветовая гамма, декор не такие пестрые, фасады более классические или вовсе плоские — получится весьма целостный и оригинальный проект. Тот случай, когда маленькая площадь и ограниченный бюджет — не приговор, а повод воспользоваться своей фантазией и изобретательностью.

Партнер проекта:


Классические и современные кухни, кухни из массива и пластика, различной конструкции и дизайна от фабрики ГеосИдеал можно заказать в любом из салонов «Идеал кухни», входящих в фирменную сеть этого известного белорусского производителя.

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Теги: Минск
 
 
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История о ремонте маленькой кухня для семьи с детьми. *Партнерский материл
 
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