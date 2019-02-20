Кроссовер Audi E-Tron забирается на участок горнолыжной трассы с 40-градусным уклоном

Специально подготовленный электрический кроссовер Audi E-Tron покорил один из самых опасных склонов легендарной трассы Штрайф в австрийском Китцбюэле, который лыжники называют «мышеловка».





Участок Mausefalle имеет 85-процентный уклон (то есть в 40 градусов) и является самым крутым отрезком знаменитой горнолыжной трассы. Для подъема по склону электрокар оснастили специальной системой привода с двумя электродвигателями на задней оси (на один больше, чем у серийной версии ) и одним на передней. Суммарная мощность силовой установки выросла до 503 лошадиных сил, а крутящий момент на колесах достигает 8920 Нм.





Кроме того, немецкий кроссовер получил модифицированное программное обеспечение, отвечающее за управление тягой и распределение крутящего момента с учетом сложных условий трассы. 19-дюймовые шины с особыми шипами были специально разработаны для этого заезда. За рулем машины находился чемпион мира по ралли-кроссу 2016 года и двукратный победитель кузовного чемпионата DTM швед Маттиас Экстрем.

Для защиты пилота кроссовер был оборудован каркасом безопасности и гоночным сиденьем с шеститочечными ремнями. Кроме этого, E-Tron оснастили страховочным приспособлением, через которое был пропущен трос, закрепленный к самой высокой и самой низкой точкам склона. Лебедка при этом не использовалась, отметили в пресс-службе Audi.