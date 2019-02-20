ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Психолог объясняет, как отличить конструктивную критику от банальной зависти

21.02.2019 08:50 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Умение критиковать конструктивно и адекватно воспринимать критику — важные качества нормального общения в любом коллективе. Конструктивная критика помогает вовремя исправиться, сделать работу лучше. Но ей часто прикрывают зависть и негативную критику. А это дезорганизует и демотивирует. У особо чувствительных людей страдает и самооценка: «Раз работа выполнена плохо, значит, я плох во всем».


Фото: rawpixel, Unsplash.com

Как отличить конструктивную критику от зависти и деструктивной критики

Анастасия Тетерук, психолог, специалист по персоналу. Фото: из личного архива

За завистью скрывается отсутствие у критикующего человека чего-то, что есть у критикуемого. Негативной оценкой человек пытается перенаправить свои отрицательные эмоции, возникающие в результате зависти. Этим он пытается хоть как-то снизить внутреннее напряжение. В деструктивной критике присутствует намерение унизить человека, обесценить его работу. Мотивы разные: конкуренция, самоутверждение, эгоизм человека.

В конструктивной критике конкретно указывается ошибка, подкрепленная очевидными аргументами: «Ваш отчет поверхностный и неполный. В первом и втором разделах недостаточно цифр и примеров, дополните. Можете для образца взять отчет вашего коллеги». Кроме того, часто человеку дается какой-то совет или рекомендация «как надо» или «как не надо».

В зависти и деструктивной критике, наоборот, все очень расплывчато, обобщенно и субъективно: «Ваш отчет поверхностный и неполный. Мне он не нравится. Вот коллеги ваши — молодцы. Всегда отчеты делают хорошо в отличие от вас».

В конструктивной критике — акцент на работе: оценивается или ее процесс, или результат. Например, «отчет составляете не так, как нужно, вы неверно оформляете таблицы» или «отчет составлен неверно, не хватает цифр».

В зависти и деструктивной критике — акцент на личности критикуемого. Например, «вы не умеете делать отчеты. Это все из-за вашей рассеянности и безответственности».

Как отвечать на деструктивную критику

Если критика деструктивна, главное, не реагировать чрезмерно эмоционально. Помните, негативная оценка происходит от «недобрых» мотивов. Бурное реагирование усугубит ситуацию: вы даете повод для дополнительных ярлыков и обвинений в свой адрес. Включается мгновенно убеждение у критикующего: «Я так и знал!» Мало того что работа выполнена не по норме, так вы еще своими эмоциональными вспышками выставляете себя не с лучшей стороны. Ведите себя хладнокровно и включайте самоконтроль.

В случае деструктивной критики требуйте конкретных аргументов и доказательств: где ошибка, в чем она заключается, насколько масштаб промаха глобален. Только отслеживайте в процессе разговора, чтобы критика не скатывалась в личные обвинения.
Можно воспользоваться техникой «Покажите, как надо». Если критикующий вас человек может оценивать вашу работу, значит он в некотором роде эксперт. Начните так: «Оценка моей работы отрицательна? Понимаю, вы профи в этом деле. Побудьте моим наставником в таком случае. Покажите пример. Мне будет крайне приятно поучиться у вас». А дальше следите за реакцией критикующего.

В случае с конструктивной критикой также рекомендую реагировать не слишком эмоционально. Если говорят об очевидных просчетах и ошибках, значит, дают шанс научиться что-то делать лучше и не стоять на месте. Внимательно выслушайте собеседника и поблагодарите его. Уточните, как нужно и не нужно делать, у кого на будущее спросить совета, где почитать и что посмотреть.

Как самому критиковать конструктивно

Критикуйте работу человека или поведение, но никак не его личность. Нужно отмечать, что выполнено и выглядит не по правилам. Но ни в коем случае не оценивайте человека за его черты характера.

Если критикуете, то указывайте на конкретные и очевидные факты. Их реально увидеть, услышать, проверить. Слишком обобщенная и расплывчатая критика больше похожа на обвинения и предвзятое отношение.

Если критикуете, предложите альтернативу. Человек понимает, что не так. Но часто не знает, как надо. Надеяться, что он догадается, — глупость. Мысли читать мы еще не умеем. Рассказать необходимо конкретно и понятно, как должна выглядеть работа, что в ней может и не может быть. Критика конструктивна только тогда, когда человеку дается возможность исправиться и сделать работу лучше.

Если критикуете конструктивно, начните с положительных моментов. Расскажите, что человек выполнил хорошо и верно, что вам нравится. А далее укажите, что исправить.
Не придирайтесь к мелочам. Критикуйте за серьезную ошибку, которая негативно повлияет на всю работу в целом или работу других людей. Мелочность воспринимается как придирка.

Критикуйте так и с такой интонацией, чтобы человек воспринимал это как возможность научиться делать работу лучше. Но не как обвинение и наезд. Просто думайте не только, что вы говорите, но и как. Речь идет о тоне: будет ли это сказано строго или с гневом и презрением в голосе.

Читайте также

 
 
Ссылка на источник 102
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Умение критиковать конструктивно и адекватно воспринимать критику - важные качества нормального общения в любом коллективе.
 
Новости дня
Новости разные
 
«Земля — наша главная ценность»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

20.02.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
21.02.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Газета Авангард
Вороновская газета
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Савецкая вёска
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика