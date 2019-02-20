Психолог объясняет, как отличить конструктивную критику от банальной зависти

Умение критиковать конструктивно и адекватно воспринимать критику — важные качества нормального общения в любом коллективе. Конструктивная критика помогает вовремя исправиться, сделать работу лучше. Но ей часто прикрывают зависть и негативную критику. А это дезорганизует и демотивирует. У особо чувствительных людей страдает и самооценка: «Раз работа выполнена плохо, значит, я плох во всем».



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Как отличить конструктивную критику от зависти и деструктивной критики

Анастасия Тетерук, психолог, специалист по персоналу. Фото: из личного архива

За завистью скрывается отсутствие у критикующего человека чего-то, что есть у критикуемого. Негативной оценкой человек пытается перенаправить свои отрицательные эмоции, возникающие в результате зависти. Этим он пытается хоть как-то снизить внутреннее напряжение. В деструктивной критике присутствует намерение унизить человека, обесценить его работу. Мотивы разные: конкуренция, самоутверждение, эгоизм человека.

В конструктивной критике конкретно указывается ошибка, подкрепленная очевидными аргументами: «Ваш отчет поверхностный и неполный. В первом и втором разделах недостаточно цифр и примеров, дополните. Можете для образца взять отчет вашего коллеги». Кроме того, часто человеку дается какой-то совет или рекомендация «как надо» или «как не надо».

В зависти и деструктивной критике, наоборот, все очень расплывчато, обобщенно и субъективно: «Ваш отчет поверхностный и неполный. Мне он не нравится. Вот коллеги ваши — молодцы. Всегда отчеты делают хорошо в отличие от вас».

В конструктивной критике — акцент на работе: оценивается или ее процесс, или результат. Например, «отчет составляете не так, как нужно, вы неверно оформляете таблицы» или «отчет составлен неверно, не хватает цифр».

В зависти и деструктивной критике — акцент на личности критикуемого. Например, «вы не умеете делать отчеты. Это все из-за вашей рассеянности и безответственности».

Как отвечать на деструктивную критику

Если критика деструктивна, главное, не реагировать чрезмерно эмоционально. Помните, негативная оценка происходит от «недобрых» мотивов. Бурное реагирование усугубит ситуацию: вы даете повод для дополнительных ярлыков и обвинений в свой адрес. Включается мгновенно убеждение у критикующего: «Я так и знал!» Мало того что работа выполнена не по норме, так вы еще своими эмоциональными вспышками выставляете себя не с лучшей стороны. Ведите себя хладнокровно и включайте самоконтроль.

В случае деструктивной критики требуйте конкретных аргументов и доказательств: где ошибка, в чем она заключается, насколько масштаб промаха глобален. Только отслеживайте в процессе разговора, чтобы критика не скатывалась в личные обвинения.

Можно воспользоваться техникой «Покажите, как надо». Если критикующий вас человек может оценивать вашу работу, значит он в некотором роде эксперт. Начните так: «Оценка моей работы отрицательна? Понимаю, вы профи в этом деле. Побудьте моим наставником в таком случае. Покажите пример. Мне будет крайне приятно поучиться у вас». А дальше следите за реакцией критикующего.

В случае с конструктивной критикой также рекомендую реагировать не слишком эмоционально. Если говорят об очевидных просчетах и ошибках, значит, дают шанс научиться что-то делать лучше и не стоять на месте. Внимательно выслушайте собеседника и поблагодарите его. Уточните, как нужно и не нужно делать, у кого на будущее спросить совета, где почитать и что посмотреть.

Как самому критиковать конструктивно

Критикуйте работу человека или поведение, но никак не его личность. Нужно отмечать, что выполнено и выглядит не по правилам. Но ни в коем случае не оценивайте человека за его черты характера.

Если критикуете, то указывайте на конкретные и очевидные факты. Их реально увидеть, услышать, проверить. Слишком обобщенная и расплывчатая критика больше похожа на обвинения и предвзятое отношение.

Если критикуете, предложите альтернативу. Человек понимает, что не так. Но часто не знает, как надо. Надеяться, что он догадается, — глупость. Мысли читать мы еще не умеем. Рассказать необходимо конкретно и понятно, как должна выглядеть работа, что в ней может и не может быть. Критика конструктивна только тогда, когда человеку дается возможность исправиться и сделать работу лучше.

Если критикуете конструктивно, начните с положительных моментов. Расскажите, что человек выполнил хорошо и верно, что вам нравится. А далее укажите, что исправить.

Не придирайтесь к мелочам. Критикуйте за серьезную ошибку, которая негативно повлияет на всю работу в целом или работу других людей. Мелочность воспринимается как придирка.

Критикуйте так и с такой интонацией, чтобы человек воспринимал это как возможность научиться делать работу лучше. Но не как обвинение и наезд. Просто думайте не только, что вы говорите, но и как. Речь идет о тоне: будет ли это сказано строго или с гневом и презрением в голосе.