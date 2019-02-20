«Бабы, да кому вы нужны». Почему кафе, в которое нельзя заходить мужчинам, вызвало у них такой гнев

Одна из самых обсуждаемых тем в русскоязычном сегменте интернета — открытие в Санкт-Петербурге кафе male free или проще говоря «только для женщин». Зона, свободная от мужчин. Почему ее появление вызвало такой гнев, рассуждает колумнистка Анна Петрова.



Фото: rawpixel.com

На самом деле это даже не совсем кофе, а кофейня-коворкинг, куда мужчин не пускают только до семи вечера, поэтому, что называется, слухи сильно преувеличены. Но кому важны детали? Нам же надо пошуметь. Недовольные, рвущиеся в фем-пространство мужчины тотчас же написали жалобу в прокуратуру.

Милонов попытался проникнуть на «вражескую территорию», но его не пустили. Некоторые феминистки, например Мария Арбатова, на своих страницах в социальных сетях высказались о том, что бороться с одной дискриминацией посредством другой неправильно. Журналисты, перевоплотившись в женщин, ринулись делать оттуда репортажи.

Пошуметь пошумели, но вопрос так и остался открытым. Так нуждаются ли женщины в безопасном пространстве?



Фото: the-village.ru / Кофейня «Симона»

В реальном мире по умолчанию существует огромное количество мест, которые совершенно спокойно можно обозначить меткой «только для мужчин». И речь сейчас даже не о барбершопах или стриптиз-клубах, а про обычные, на первый взгляд, места. Такие, например, как парки темным вечером, плохо освещенные дворы или улицы ночного города. Уже не говоря о том, что по-прежнему считается неприличным, если женщина приходит куда-то одна. Мужчинам же всё норм. В базовых настройках мир принадлежит им.

Когда поднимаются подобные темы, мужчины обижаются на то, что их огулом считают потенциальными насильниками. Нет, не все мужчины насильники, но все насильники — мужчины.



Появление кафе вызвало как шквал шуток…



...так и жалобы в прокуратуру

В таких обсуждениях женщинам, кстати, советуют выходить на пробежки во дворе без наушников, да и вообще передвигаться по городу без музыки в ушах, «чтобы всегда быть настороже и избежать насилия». Все эти советы только подчеркивают тот факт, что да, женщина всегда должна быть настороже, всегда опасаться, всегда ждать нападения.

Судя по реакции мужчин на открытие исключительно женского пространства, они искренне не понимают, о чем идет речь, не понимают, зачем женщинам безопасное пространство (да кому вы, бабы, нужны вообще, успокойтесь!). Только вот девочки запуганы с самого детства. И взрослые женщины, несмотря на то, что они давным-давно выросли, точно так же боятся каждый вечер возвращаться домой, боятся идти по темным улицам, заходить в темные подъезды и в лифт с незнакомыми мужчинами.

Кроме того, слишком долго бытует мнение, что женщины куда-либо идут именно для того, чтобы найти мужчину. Любое мужское внимание — праздник, скажи спасибо, что тебе кто-то комплимент отвесил и требует телефон, радоваться надо, что ты еще востребована.

Как это — не надо?



У кафе нашлись и сторонники





Здесь же можно вспомнить популярное мнение о том, что женщина все равно всегда сама провоцирует, начиная от «кобель не вскочит» и заканчивая «а зачем она туда пошла». И эта установка «раз юбку надела и спиртное выпила — значит, получила по заслугам» до сих пор не пошатнулась.

Например, недавно увидела телевизионное ток-шоу про девушку, которая уехала работать в ОАЭ, там подверглась нападению, оказала сопротивление, а в результате оказалась в тюрьме. Так вот, не касаясь даже обсуждений в студии, сам ведущий бросил фразу: «До сих пор неизвестно, кто виновен — нападавший или девушка».

Потому что ну а как? Если женщина добровольно поехала работать в Эмираты, то чего она еще хотела? Отделаться легким испугом? Еще в одном похожем ток-шоу прозвучало такое мнение: «Дорогие девушки, если вы будете с мамой на кухне чай пить, вас никто не изнасилует с вероятностью 100%, а ночью на пляже… Ну чего вы хотели».

Да, представьте себе, мы хотели и ночью на пляже чувствовать себя в безопасности. Невероятно, правда?

Так совпало, что обсуждения «женского кафе» чередовались в ленте с новостью о том, что папа римский признал факты сексуального насилия над монахинями со стороны священников, в том числе понтифик рассказал о закрытии одной конгрегации, где монахинь держали практически в сексуальном рабстве.

Наверное, ничто другое настолько красноречиво не сказало бы о том, что нет в мире такого места, где женщины могли бы чувствовать себя в полной безопасности. И, конечно, никакое кафе male free не оградит женщину от опасности, ведь рано или поздно ей придется выйти оттуда на улицу.

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