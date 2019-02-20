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В Лиде на заводе «Оптик» начали обрабатывать сапфиры

21.02.2019 — Разное | Заря над Неманам  
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На лидском предприятии для этих сложных процессов имеется все необходимое: высококвалифицированные кадры, соответствующее оборудование. А недавно в ОАО «Завод «Оптик» освоили обработку еще одного вида монокристаллов – сапфира. 
 
У многих слово «сапфир» ассоциируется, прежде всего, с понятием «драгоценный камень» и с синим цветом. В общем, так и есть. Тем не менее, требуются некоторые уточнения. Сапфир действительно драгоценный камень, но – не только синего цвета. В зависимости от примесей, он может иметь богатую цветовую палитру – от красного, желтого, зеленого и их разнообразных оттенков до совершенно бесцветного. Бесцветные камни называются «лейкосапфиры». Люди научились выращивать искусственные лейкосапфиры (лейкосапфир АІ203) и широко используют их в ювелирном деле, оптическом производстве. В ОАО «Завод «Оптик» освоили обработку оптических изделий из монокристалла сапфира и уже  работают с материалом заказчика. К слову, обработка изделий из этого минерала очень трудоемкая и кропотливая, что связано с высокой твердостью материала (выше твердость только у алмазов).
 
Лейкосапфир очень ценится в оптическом производстве. Благодаря своим уникальным физическим свойствам (исключительной прочности и термостойкости – плавится при температуре 2050°С), он может использоваться для изготовления оптических приборов, работающих в экстремальных условиях: при высоких температурах, при большом давлении и механических нагрузках, в агрессивной среде. ОАО «Завод «Оптик» из монокристаллов лейкосапфира изготавливает пластины различных размеров и конфигурации, которые по условию заказчика могут быть отшлифованы и отполированы, а также – оптические окна, стекла к мобильным телефонам, часовые стекла и т. п. И пластины, и защитные окна могут быть изготовлены с напылением различных покрытий – отражающих, просветляющих светоделительных. Продукцию из сапфира лидчане планируют делать как для отечественного потребителя, так и на экспорт.
 
 
 
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В Лиде на заводе «Оптик» начали обрабатывать сапфиры
 
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