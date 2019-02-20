﻿ В Гродненском районе задержали мужчину, который пытался нелегально попасть в Польшу. 21.by
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В Гродненском районе задержали мужчину, который пытался нелегально попасть в Польшу

21.02.2019 — Разное | Заря над Неманам  
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Инцидент произошел 19 февраля в Гродненском районе. Пограничники задержали мужчину – по предварительной версии  он является гражданином России. 
 
54-летний мужчина из документов при себе имел только справку об освобождении из мест лишения свободы. Он признался, что хотел незаконно попасть в Польшу в поисках лучшей жизни. 
 
По данному факту проинформированы польские пограничники.
 
В отношении иностранного гражданина начат административный процесс сразу  по нескольким  статьям  КоАП Республики Беларусь. 
 
В настоящее время мужчина доставлен на пограничную заставу до установления личности.
 
 
 
 
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Инцидент произошел 19 февраля в Гродненском районе. Пограничники задержали мужчину – по предварительной версии он является гражданином России.
 
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