В Гродненском районе задержали мужчину, который пытался нелегально попасть в Польшу

Инцидент произошел 19 февраля в Гродненском районе. Пограничники задержали мужчину – по предварительной версии он является гражданином России.

54-летний мужчина из документов при себе имел только справку об освобождении из мест лишения свободы. Он признался, что хотел незаконно попасть в Польшу в поисках лучшей жизни.

По данному факту проинформированы польские пограничники.

процесс сразу по нескольким статьям КоАП Республики Беларусь. В отношении иностранного гражданина начат административныйсразу по нескольким статьям КоАП Республики Беларусь.

заставу до установления личности. В настоящее время мужчина доставлен на пограничную