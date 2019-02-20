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В Гродненском районе задержали мужчину, который пытался нелегально попасть в Польшу
21.02.2019 — Разное | Заря над Неманам
54-летний мужчина из документов при себе имел только справку об освобождении из мест лишения свободы. Он признался, что хотел незаконно попасть в Польшу в поисках лучшей жизни.
По данному факту проинформированы польские пограничники.
В отношении иностранного гражданина начат административный
В настоящее время мужчина доставлен на пограничную
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Инцидент произошел 19 февраля в Гродненском районе. Пограничники задержали мужчину – по предварительной версии он является гражданином России.
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